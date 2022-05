Quanto costa il biglietto del concerto di Springsteen (e quando aprono le prevendite)

I fan di Bruce Springsteen stanno già facendo il conto alla rovescia: lunedì 30 maggio dalle 10 alle 23.59 sarà possibile acquistare in anteprima i biglietti del grande concerto che si terrà il 25 luglio 2023 dalle 19.30 al Parco di Monza, al pratone della Gerascia nei pressi dell'Autodromo.

I biglietti (posto unico in piedi) costeranno: Pit A 130 euro, Pit B1 100 euro, Pit B2 100 euro, Pit C1 85 euro e Pit C2 85 euro. A tutti i biglietti andrà aggiunta la tariffa della prevendita. I ticket sono disponibili sui canali ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Le tappe italiane

C'è grande attesa per l'esibizione brianzola di "The Boss" che si esibirà con The E Street Band. In Italia sono previste tre tappe del grande tour internazionale: il 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, e 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma. I membri della E Street Band sono: Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria) con Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere).

C'è chi dice no

C'è grande attesa per il concerto di Bruce Springsteen a Monza. Che sancisce il ritorno dei grandi eventi e dei grandi concerti in città, all'interno del polmone verde recintato. Una scelta, quella del pratone della Gerascia, che però non piace a tutti. Il Comitato per il Parco di Monza e la Villa Reale si è immediatamente opposto ricordando i gravi danni che già precedenti concerti organizzati nella medesima location avevano provocato al manto di uno dei prati storici del parco monzese. Poi Barbara Zizza, referente locale di Leidaa (Lega italiana difesa ambiente e animali) e del Movimento animalista si è rivolta direttamente all'artista. "Bruce a Monza sei il benvenuto - ha dichiarato - ma cambia la location. In città esistono altri spazi, come il Palazzetto dello Sport e lo stadio, dove protesti esibirti senza arrecare danno alla flora e alla fauna del nostro Parco". Per il concerto di Springsteen è previsto l'arrivo di oltre 100mila fan.