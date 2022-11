Natale a Monza: quanto costa salire sulla ruota, sul trenino e sulle giostre

Natale a Monza è magia per grandi e piccini. Luci per le vie del centro e alcune strade della periferia, i mercatini del Christmas Village e i banchetti delle associazioni con tante idee regalo anche sotto il segno della solidarietà. Per la gioia dei piccini ci sono le goistre, il trenino, la pista da pattinaggio e la ruota panoramica per ammirare il centro di Monza dall'alto. Ma quanto sarà 'caro' il Natale per mamma e papà per far divertire i più piccoli sulle attrazioni?

La giostra dell'Ottocento

I più piccoli potranno tornare indietro nel tempo e andare a cavallo in un’altra epoca sulla giostra antica in piazza San Paolo, costruita da artigiani veneti sulla base di un modello originale dell’Ottocento con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano. La gioista funziona tutti i giorni dalle 9.30 alle 22. Una corsa costa 3 euro, 6 corse 10 euro, 14 corse 20 euro. Accesso gratuito per i diversamente abili.

La giostra su rotaia

In Largo Mazzini sarà allestito un trenino giostra su rotaie, circondato da un elegante addobbo, che trasporterà i piccoli passeggeri nell’atmosfera natalizia. L'attrazione funziona dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 20. Un gettone euro 2.50, sei gettoni euro 10. Sempre in Largo Mazzini sarà posizionato l’Albero della Sostenibilità alto 4 metri a cura di Ersaf che verrà allestito dai bambini con addobbi sostenibili.

Il trenino

Il trenino parte da piazza Roma per poi proseguire il percoso in via Carlo Alberto, piazza Citterio, viale Regina Margherita Reggia di Monza, viale Brianza, via Bellini, via Rossini, viale Cesare Battisti, viale Regina Margherita, piazza Citterio, via Appiani, via Manzoni, via Passerini, piazza Centemero e Paleari, via Italia e capolinea piazza Roma. Funzionerà dal 2 dicembre al 31 dicembre (incluso il 25) e dal 2 all’8 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (il giovedì essendo giorno di mercato dalle ore 15,30). Costo: 3 euro bambini, 5 euro adulti.

La ruota panoramica

La ruota panoramica è installata in largo IV Novembre vicino al municipio: alta 32 metri è illuminata da 3000 punti luce a LED RGB all’avanguardia a risparmio energetico. È composta da 24 cabine per una capienza massima di 144 passeggeri, la durata di un giro è di 6/7 minuti. La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Il biglietto costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini. Accesso gratuito per le persone diversamente abili; previste convenzioni per le scuole.

La pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio allestita in piazza Trento e Trieste sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al progetto scuole), il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero. Orari speciali: il 24 dicembre chiusura alle 19.30, il 25 dicembre chiusura ore 16, il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. Il biglietto d'ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6 euro.