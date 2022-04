Quanto costa il volo in mongolfiera sopra al Parco e alla Villa?

È sicuramente una delle esperienze più emozionanti e romantiche: ammirare Parco e Villa Reale dall'alto di una mongolfiera. Un'esperienza che tra pochi giorni sarà possibile vivere.

L'appuntamento è per l'ultimo fine settimana di aprile in occasione di "Ville Aperte in Brianza: edizione primavera". Il 29 e 30 aprile e il 1 maggio nei Giardini Reali si potrà rivivere l’esperienza aerostatica, capace di meravigliare, sorprendere e stimolare l’immaginario e la fantasia. Associando la visita guidata alla scoperta delle 28 stanze della Reggia sarà poi possibile vivere anche l'esperienza del volo in mongolfiera al calar del sole (dalle 18 alle 20.30). L'iniziativa - realizzata in collaborazione con Aeronord Aerostati e con Maart - verrà ripetuta anche il 3, 4 e 5 giugno.

Sono previsti quattro turni: 3 alle 18, e uno alle 18.30.Il biglietto costa 58 euro. Il pacchetto include il volo frenato in mongolfiera e il biglietto per l’ingresso per la visita guidata alla Villa Reale di Monza. "Il volo vincolato con mongolfiera ad aria calda - si legge sul sito della Reggia di Monza - consiste nell’ascensione di un aerostato trattenuto a circa 15/20 metri di altezza trattenuto a terra da apposite funi per motivi di sicurezza. Durante l’ascensione non ci si deve sporgere per alcun motivo dal basket (cesta)".

Un'esperienza che, però, non tutti potranno vivere. "Non sono ammesse a bordo - si legge sempre sul sito della Reggia - persone affette da malattie cardiache, esaurimenti nervosi, malattie mentali, donne in avanzato stato di gravidanza, persone che abusano di alcolici, di psicofarmaci o di stupefacenti". Tutti i dettagli sul sito della Reggia.