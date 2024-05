Quanto costerà il pedaggio di Pedemontanta in Brianza

I lavori non sono ancora iniziati ma i cittadini sono già saliti sulle barricate. Da una parte Comitati che da oltre un anno dicono no alla realizzazione della maxi autostrada che taglierà la Brianza e che domani, venerdì 17 maggio, saranno a Milano in Regione Lombardia con un flash mob durante il quale consegneranno 35 alberi al presidente Attilio Fontana. Dall’altra i sindaci sono fortemente preoccupati per quella tratta della Milano-Meda che poi inglobata in Pedemontana diventerà a pagamento.

Abbiamo chiesto spiegazioni direttamente a Sabatino Fusco, direttore generale di Austostrada Pedemontana Lombarda chiarendo alcuni temi che sono emersi proprio in occasione dell’ultima assemblea pubblica organizzata settimana scorsa a Lissone dal Comitato per la difesa del territorio di Lissone.



Quanto costerà (o se c’è già un’idea di ipotesi di tariffario) la parte della Milano-Meda che verrà inglobata alla Pedemontana?

In questo periodo ci stiamo concentrando sulla fase di realizzazione delle nuove tratte autostradali: sarebbe prematuro definire un valore in merito ai pedaggi, anche perché enucleare la tariffa sulla tratta è un processo che comporta molte variabili. Sarà in ogni caso in linea con la tariffazione attuale.



Quando partiranno i cantieri annunciati per il mese di maggio e dove? C’è già un cronoprogramma.

Attualmente si stanno svolgendo le operazioni preliminari alla cantierizzazione. Nelle prossime settimane sono previste alcune rilevazioni ante operam, che si protrarranno per circa 10 giorni, e che saranno utilizzate come riferimento per le fasi successive dei lavori. Il cronoprogramma dei lavori è stato presentato nelle sue linee generali ai sindaci interessati, e a seguire le informazioni utili ai cittadini, attraverso un dialogo costante con le associazioni del territorio.



Durante l’assemblea pubblica organizzata il 7 maggio a Lissone è emerso che i cantieri sarebbero fermi a causa dei numerosi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) da parte di persone che hanno subito un esproprio: è così?

Ci sentiamo di rassicurare il territorio che la fase di apertura dei cantieri e l’andamento dei lavori stanno seguendo il loro naturale sviluppo, sui cui i ricorsi al TAR non stanno incidendo in alcun modo.

Caso Bei: sempre nell’assemblea pubblica è emerso che i fondi non sono ancora stati erogati e che la Banca Europea per gli Investimenti avrebbe risposto di non avere ancora ricevuto il progetto definitivo della Tratta D-Breve.

La BEI ha risposto correttamente: non ha ricevuto il progetto della tratta D breve perché la tratta D breve non rientra nell’ambito del finanziamento. Esso resta circoscritto alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle tratte B2 e C. I finanziamenti della BEI saranno erogati nel momento in cui inizieranno i lavori di realizzazione delle tratte B2 e C, dopo le operazioni propedeutiche che sono attualmente in corso (bonifica ordigni bellici sul tracciato e bonifica delle aree di Seveso, Meda e Cesano Maderno).



Un progetto che parrebbe essere in conflitto con una sentenza dell’Avvocatura di Stato del 2001 che non permette cambiamenti nel progetto per quanto riguarda i punti di partenza e di arrivo di Pedemontana.

Su quest’aspetto occorre fare una precisazione: l’Avvocatura dello Stato non emette sentenze. In questo caso, si riferisce ad un parere, che non va a modificare le norme vigenti, la cui applicazione governa l’iter amministrativo relativo alla variante localizzativa della Tratta D.