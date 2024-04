Dentro il cantiere dell'autodromo di Monza: ecco i nuovi sottopassi in costruzione

Tre sottopassi da riqualificare e ammodernare e uno nuovo, tutto da costruire. In parallelo con i lavori sulla pista dell'autodromo, procedono anche gli interventi nell'impianto per ridisegnare la viabilità in sicurezza con la realizzazione e la sistemazione dei sottopassi

Per adesso alcuni sono soltanto un'armatura con la soletta, le basi e i piloni. Qualche altro invece è stato già gettato. Termini tecnici, da cantiere. Perchè in questi giorni il Tempio della Velocità di Monza è un grande cantiere a cielo a perto dove i lavori proseguono a ritmo serrato verso l'obiettivo di fine maggio, quando gli interventi, almeno secondo il cronoprogramma condiviso dal presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani, dovrebbero concludersi.

Ci vuole ancora tanta immaginazione ma i sottopassi stanno prendendo forma. Il sottopassaggio 1, così denominato a progetto, quello che collegherà Porta Vedano alla Parabolica, in corrispondenza del viale di ingresso avrà una parte rialzata di due metri e un passaggio pedonale con una altezza sfalsata di quattro metri con la presenza di rampe per le persone con difficoltà di deambulazione o disabili. Sarà il sottopasso che verrà utilizzato anche per l'ngresso dei tir delle squadre per l'accesso all'area paddock. Una lunghezza di 14 metri con quasi otto metri di larghezza con una viabilità carraia a doppio senso con corsie separate e una differenza di quota rispetto al passaggio pedonale che sarà anche delimitato da un parapetto.

I tre sottopassi oggetto di intervento e di rifacimento saranno quello dell'ingresso Santa Maria alle Selve, adiacente alla piscina, e i due che raggiungono viale Mirabello, passando sotto il rettifilo compreso tra variante Ascari e curva Parabolica-Alboreto. Non sarà invece toccato il sottopasso posto sotto il building, l'edificio centrale. Interventi che hanno tenuto conto anche delle indicazioni della Sopraintendenza e che, oltre a criteri di sicurezza, sostenibilità, devono avere anche un valore estetico.

"Stiamo cercando di dare una spinta alla sicurezza di questo autodromo e di risolvere l'annoso problema della commistione del traffico pedonale e veicolare con le annesse problematiche di deflusso. Abbiamo tempi rigorosamente scanditi cui non possiamo derogare" ha detto il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani, presentando venerdì mattina alla stampa l'avanzamento del cantiere.

"Adesso ci stiamo occupando della pista e dei sottopassi, poi sarà la volta della copertura dei box e delle tribune" specifica Sticchi Damiani. "Stiamo gestendo la fase di progettazione e realizzazione delle nuove tribune, sostituendo le vecchie e dobbiamo pensare alla copertura dei box. Non si tratta solo di un discorso estetico, di prestigio e di immagine ma anche funzionale perché siamo coinvolti attraverso questi lavori nel migliorare l'offerta e la gestione del GP. E in una fase di trattativa serrata per rinnovo contratto questi elementi giocano nella loro concretezza" ha aggiunto.