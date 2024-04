La micro-casa di 40mq made in Brianza che fa sentire in vacanza pur restando in città

Un pezzo di Brianza al Fuorisalone di Milano. Crippaconcept, l'azienda di Carate Brianza leader nella progettazione e produzione di unità abitative mobili dedicate al turismo all'aria aperta, è protagonista e ha esposto la sua nuova casa mobile.

"Helios", questo il nome del nuovo prodotto lanciato dall'azienda brianzola, rappresenta infatti l’ultima innovazione nel campo delle soluzioni abitative mobili per il turismo open air, ed è frutto della collaborazione tra Crippaconcept e Matteo Thun & Benedetto Fasciana. In occasione della Milan Design Week 2024, Crippaconcept ha dunque scelto l’Adi Design Museum per presentare il nuovo concept che è stato posizionato nel giardino antistante, in piazza Del Compasso D’Oro. Si tratta di una micro architettura di appena 40 metri quadrati che coniuga sostenibilità e funzionalità degli spazi, dedicata alla vacanza glamping e studiata per non perdere il contatto diretto con la natura circostante. Una casa temporanea e removibile, nella quale il colosso brianzolo è riuscito a declinare sapientemente tre stili senza tempo, ovvero essenziale, classico e moderno.

"Miriamo a innovare la cultura architettonica"

"La nostra presenza alla Milan Design Week è ormai un appuntamento fisso in cui portiamo la nostra vena più sperimentale - ha commentato Sergio Redaelli, ceo di Crippaconcept - Partendo come di consueto dal nostro modulo master da 40 metri quadrati ogni anno ne raccontiamo, con progetti sempre nuovi, l’innovazione e la flessibilità degli spazi e dell’estetica interna ed esterna. Considero la collaborazione con Matteo Thun e Benedetto Fasciana un traguardo e un punto di partenza della nostra attività dedicata alla diffusione della cultura architettonica per tutto il nostro settore. Progettare soluzioni abitative temporanee non ha meno valore di progettare soluzioni domestiche permanenti, e che siano destinate ad esperienze per un tempo limitato deve garantire a maggior ragione qualità, non deve avere come conseguenza una sbrigativa ricerca di soluzioni spartane e banali. Le nuove generazioni a cui guardiamo quando facciamo ricerca, stanno abbracciando soluzioni di piccole dimensioni, funzionali ed esteticamente curate, una tendenza che avvicina il nostro know how a quello dello studio Thun, con cui è diventato naturale collaborare, ottenendo 'Helios'.

Lusso "consapevole" in una struttura mobile

"Helios offre un lusso consapevole in una struttura mobile - ha aggiunto Matteo Thun - Si tratta di uno spazio abitativo flessibile e modulare che semplifica le complessità del costruire, portando l’idea di microarchitettura ancora più lontano". Benedetto Fasciana: "Helios non è solo un progetto, ma una visione dell’abitare on the go - ha poi concluso Benedetto Fasciana - È un’architettura nomade che riflette, con materiali naturali, il suo inserimento in un contesto open air".

Ripensare la casa mobile

"Da oltre quindici anni - spiegano dall'azienda - Crippaconcept ha cambiato completamente la concezione e la percezione dell’esperienza di vacanza all’aria aperta, partendo da quello che sa fare meglio: la creazione dello spazio abitativo removibile, immerso nella natura. Da container in lamiera, scarsamente coibentato e spartano nell’arredamento, a partire dal 2010 la mobile home per vivere il glamping è stata completamente ripensata da Crippaconcept. Dalla riflessione sul tema del corpo umano nello spazio - soprattutto quello "limitato" di un master rettangolare 8 metri x 3, dalla progettazione di layout interni funzionali e curatissimi, dalla selezione attenta dei materiali, la maxicaravan ha ricevuto attenzione al pari di un contesto abitativo domestico, tanto nell’architettura quanto nell’interior design fino alla sua funzione paesaggistica. Affermando per la prima volta un nuovo modello architettonico di "glamping tutto italiano".