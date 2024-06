Cristian e Olena, i due fidanzati scappati dalla guerra e che vivono sotto gli alberi della pista ciclopedonale

“Noi non chiediamo l’elemosina, ma una casa e soprattutto un lavoro”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Cristian, un monzese di 44 anni che da quasi una settimana vive nei pressi della rotonda di San Fruttuoso, insieme alla fidanzata ucraina Olena che di anni ne ha 28.

Una difficile situazione familiare alle spalle e alla fine la giovane coppia si è ritrovata a vivere in mezzo alla strada. Una sdraio sotto gli alberi che a seconda del caso diventa letto o tavolo su cui mangiare il pranzo e la cena acquistato all’Esselunga o nel vicino fast food. Accanto due valigie. Il tutto davanti agli occhi di passanti e di residenti che in questi giorni hanno più volte contattato le forze dell’ordine per segnalare la presenza dei 2 ragazzi che hanno trasformato quell’angolo della città nella loro casa.

“Non sappiamo dove andare, è da giorni che sto bussando a tutte le porte - ha spiegato Cristian -. A Monza nei dormitori non c’è posto, ci hanno detto fino a settembre. Noi i soldi per un albergo non li abbiamo. Stiamo cercando un posto di lavoro, ma ad oggi senza successo. Abbiamo deciso di trasferirci vicino alla rotonda di San Fruttuoso perché questa parte della città la conosco molto bene. Per lavarci ci sono i bagni dei negozii e del supermecato, per la spesa vado all'Esselunga. Poi ci sono alcuni ristoratori che venuti a conoscenza della nostra situazione ci portano qualche volta qualche pasto”.

Cristian è molto preoccupato. La sua vita e quella della sua fidanzata sono state distrutte a causa della guerra. “Stiamo insieme da 8 anni e mi ero trasferito in Ucraina - racconta -. La vita è proseguita senza problemi fino a quando è scoppiata la guerra. Siamo riusciti a scappare, passando per la Germania e poi siamo ritornati a Monza, ma per seri problemi familiari ci ritroviamo in mezzo a una strada. Noi non chiediamo soldi e non infastidiamo le persone. In questi giorni ho bussato alle porte delle istituzioni, sto cercando un lavoro. Facciamo a turno la guardia al posto dove ci siamo accampati, anche perché più di una volta si sono avvicinate persone che ci hanno insultato”.

A segnalare la situazione a MonzaToday è stato Michele Quitadamo, referente di As.i.a (Associazione inquilini abitanti) che ha immediatamente allertato assessore e uffici comunali. “Questa è una situazione da quarto mondo - ha denunciato -. Come è possibile che la situazione, pur essendo nota attraverso le numerose segnalazioni, fatte dai cittadini alle forze dell'ordine, non abbia fatto partire la macchina degli aiuti? Come è possibile che nella ricca e opulenta Monza ci siano situazioni come questa, e non è l'unica, di persone che non decidono di vivere in mezzo alla strada ma che per svariati motivi si ritrovano senza un tetto sulla testa. Serve un servizio di allerta; servono alloggi in emergenza da garantire alle persone che dall’oggi al domani si ritrovano loro malgrado in mezzo a una strada. Alloggi in emergenza che costano alle casse del comune molto meno rispetto a quelle soluzioni di alloggi in alberghi. Mi auguro che per Cristian e Olena venga trovata presto una soluzione, prima dell’arrivo della brutta stagione quando, vivere in mezzo a una strada, diventa molto difficile”.