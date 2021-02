Militari volontari cercasi: come candidarsi per unirsi alla Croce Rossa di Monza

Impegnati oggi per evitare assembramenti alle fermate degli autobus e per consegnare cibo e farmaci ad anziani e malati, i volontari della Croce Rossa forniranno sempre più servizi alla collettività

Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa di Monza cerca nuove "reclute": meccanici, idraulici, elettricisti e panettieri desiderosi di prestare il loro aiuto alla collettività.

"Il 2020 è stato un anno particolare. Non solo nella delicatissima fase del primo lockdown, ma anche nei mesi successivi, a supporto del lavoro svolto dagli altri volontari della Croce Rossa Italiana” ha spiegato Roberto De Grandi, maresciallo ordinario della Croce Rossa Italiana di Monza.

Ad oggi, il gruppo è costituito da circa 40 militari volontari che si occupano principalmente di evitare gli assembramenti alle fermate degli autobus, e di consegnare pacchi alimentari e farmaci agli anziani e alle persone di quarantena. Presto, però, si aggiungeranno nuovi servizi. "In primis l'organizzazione di corsi di primo soccorso riservati ai Carabinieri di Monza e Brianza. I volontari potranno crescere all’interno del gruppo, specializzandosi nel Nucleo Cbrn (Chimico Biologico Radiologico Nucleare), o in altre professionalità militari. Collaboriamo anche con il Naapro (Nucleo di arruolamento di attività promozionale), e i servizi di Dob (Disinnesco ordigni bellici), che ora svolgiamo in collaborazione con il Naapro Como Lecco".