La Croce Rossa premia Cancro Primo Aiuto

Dalla Croce Rossa la Medaglia d'Argento per il riconoscimento al merito all'associazione brianzola Cancro Primo Aiuto. Il riconoscimento verrà consegnato domani, mercoledì 9 febbraio, nella prestigiosa cornice di a Villa Fontana a Capriano di Briosco.

Il premio, come recita il regolamento della Croce Rossa Italiana viene conferito “Rientrano nei casi di eccezionalità tutte quelle azioni di straordinaria efficacia e di assoluta rilevanza che concorrono in maniera determinante - quale presupposto causale assoluto - ad accrescere il prestigio dell’Associazione, e ad affermare in maniera decisa i principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa”.

La medaglia d’argento è un riconoscimento che solitamente viene attribuito per servizi resi in tempo di guerra e in zona di operazioni. Quella al covid di questi due anni è stata una guerra senza frontiere per affrontare un nemico subdolo, invisibile e tremendo che ha causato gravi sofferenze in tante famiglie e, purtroppo, ha colpito soprattutto i più fragili come gli anziani e i malati.

Un’iniziativa su proposta del Comitato Lombardo, in particolare della CRI di Sondrio che ha permesso di conferire alla onlus brianzola la prestigiosa onorificenza accompagnata da una benemerenza di primo livello nazionale.

Ma sarà anche l’occasione per una nuova donazione da parte di Cancro Primo Aiuto: un veicolo per il trasporto merci Volkswagen Transporter Van per il Comitato della Croce Rossa di Sondrio e un veicolo Volkswagen Caddy Plus per il Comitato della Croce Rossa di Monza.