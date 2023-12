Il crocifisso tolto dalla sala giunta e "dimenticato" da 7 mesi vicino alla finestra

Il mistero del crocifisso tolto dal muro del passaggio tra la sala giunta e l’ufficio del sindaco finisce in consiglio comunale. A sollevare la questione è il consigliere Dario Allevi (Noi con Dario Allevi) che con una raccomandazione ha chiesto delucidazioni in merito a quella scelta, e il ripristino del crocifisso sul muro dove è sempre stato.

La questione è stata sollevata durante il consiglio comunale di lunedì 18 dicembre quando l’ex sindaco ha spiegato che dal mese di maggio il crocifisso è stato tolto. “Alcuni mesi fa un dipendente comunale mi aveva raccontato il fatto - ha spiegato -. Pare che il crocifisso in sala Giunta sia stato tolto volutamente, per non urtare la sensibilità di qualcuno”. Ma la vicenda è salita alla ribalta dell’aula solo dopo mesi; dopo che sabato scorso Allevi ha celebrato un matrimonio in sala giunta e si è accorto che uno dei simboli del cristianesimo non c’era.

“Non ci volevo credere - ha proseguito -. Sul muro c’era ancora il segno del crocifisso che poi ho trovato appoggiato sul davanzale della finestra pieno di polvere. Immagino che questa non sia una scelta politica altrimenti sarebbe stato tolto anche dall’aula consiliare dove invece c’è ancora”. Dario Allevi ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda e, ormai alla vigilia del Natale, ha sollecitato il sindaco Paolo Pilotto a far rimettere il crocifisso dove era stato fino a 7 mesi fa.