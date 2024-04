Monza ringrazia gli alpini: piazza Trento piena e tanti applausi per le penne nere

Applausi, foto, video e il grazie a quelle penne nere (almeno 600) provenienti da tutta la Lombardia che hanno sfilato per le vie del centro. Accompagnati dai labari, dalle associazioni d’arma, dal presidente della provincia di Monza e Brianza, dai sindaci del territorio, dalle autorità civili e militari. Ma soprattutto dalla gente comune che in questo caldo sabato pomeriggio di primavera ha accolto le penne nere.

Dopo il suggestivo ammassamento nell’avancorte della Villa Reale e l’alzabandiera alle 16 è partita puntuale la sfilata che, dalla Reggia, ha visto gli alpini arrivare in centro, al Monumento ai caduti. Accolti dallo stuolo festante dei monzesi e brianzoli che in questo caldo pomeriggio affollavano le vie del centro. In tanti si sono fermati al loro passaggio; tante le dimostrazioni di affetto; il saluto della gente comune e soprattutto la grande emozione al passaggio della Fanfara Alpina di Asso.

Nella piazza tutti composti e ordinati. Poi il saluto, e al via il cerimoniale che ha visto la deposizione della corona di fiori e poi la lettura della preghiera dell’alpino. Infine l’ammaina bandiera e con la mano sul petto a cantare l’inno di Mameli. Monza ha fatto sentire il suo calore agli alpini in questo sabato di aprile che ha visto il capoluogo brianzolo ospitare la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini istituita dalla Regione Lombardia durante l’emergenza sanitaria. Ad organizzare l'evento è stata la sezione di Monza.

Una sezione che quest’anno ha celebrato il 95esimo anniversario di fondazione. Erano tanti gli alpini monzesi e brianzoli che hanno partecipato. Tante le storie di vita raccontate e raccolte quando sono state rotte le file. Storie di padri e figli che hanno indossato la penna nera, come Camillo Zamboni, classe 1929, milanese di nascita ma monzese di adozione. Sul suo volto non si vedono i segni della fatica: “sono abituato a camminare – ci racconta -. Forse non lo sapete ma sono stato tra i fondatori della Stramilano. Tutto è iniziato oltre 50 anni fa ad Affori con pochi iscritti adesso è diventata una manifestazione molto importante".. Camillo, anche se non ha mai partecipato alle attività di protezione civile degli alpini, ha la penna nera ben cucita sul cuore e soprattutto quell’amore per la montagna che ha trasmesso al figlio Giuseppe, classe 1963, alpino al Car a Merano e poi in servizio ("non in vacanza" ci confida ridendo) a La Thuile e a Courmayeur. “Quando ci sono i raduni e posso vengo sempre. Sono legato agli alpini”, aggiunge.

Soddisfatto anche Roberto Viganò, presidente degli alpini di Monza. "È stata una giornata molto bella, c’erano tantissimi alpini e altrettante persone. È una bella soddisfazione per il lavoro svolto per organizzare questo evento, ma anche per premiare gli alpini per quello che fanno per la comunità. Non solo in condizioni di emergenza con l’Unità di protezione civile (quella di Monza quest’anno celebra i 35 anni, ndr), ma anche per quello che si fa sempre per la città e per i più deboli e fragili: i progetti dei cani guida, l’apertura della stalla dopo il terremoto, la donazione delle sedie a rotelle. E adesso un nuovo impegno e una nova avventura al fianco dell’associazione Il Veliero per la creazione di Villa Valentina, la casa che accogliere le persone diversamente abili”.