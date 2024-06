Bandiere, schieramenti, inni e discorsi di unità e pace: ecco la Festa della Repubblica a Monza

La Villa Reale si è vestita con il Tricolore per celebrare la Festa della Repubblica. Si respirava davvero un clima di festa questa mattina, 2 giugno, nell’avancorte della Reggia monzese che, come tradizione, ha ospitato la cerimonia per il 78esimo anniversario della festa della Repubblica. E grande emozione quando la squadra dei vigili del fuoco ha srotolato un grandissimo tricolore che per tutta la giornata ha vestito la facciata della Villa.

La cerimonia si è aperta con la tradizionale passerella di autorità civili, militari, religiose, oltre ai rappresentanti delle istituzioni. Ma anche - e soprattutto - tanta gente comune: tante famiglie, coppie, pensionati che in questa soleggiata giornata di fine primavera si sono concesse una passeggiata e hanno voluto partecipare alla celebrazione.

Il messaggio del presidente Mattarella

Il cerimoniale è stato seguito alla perfezione: lo schieramento della banda, poi del Gruppo Interforze, delle associazioni combattentistiche e d’arma. E dopo gli onori al prefetto Patrizia Palmisani e l’inno nazionale la parola è passata a Riccardo Boscolo, presidente della Consulta degli Studenti di Monza e Brianza, che ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Con la scelta del referendum del 2 giugno è stata scritta una pagina importante della storia dell’Italia – ha ricordato il capo dello Stato – Un esito al quale si giunge dopo la guerra e la liberazione dall’antifascismo costellata da episodi di eroismo ma anche eccedi efferati. Fare memoria è un esercizio proprio a ogni cittadino e soprattutto per chi esercitando pubbliche funzione, deve averlo come bussola di orientamento nella guida del presente”. Un invito all’unità, al riconoscimento e alla trasmissione quotidiana della nostra storia e dei valori della costituzione alle nuove generazioni e soprattutto l’invito ad andare a votare l’8 e il 9 giugno per il rinnovo del parlamento europeo. Con passaggi anche al tema della guerra in Ucraina e in Medio Oriente che, seppur non vede l’Italia direttamente coinvolta, vede il nostro Paese ugualmente toccato.

Palmisani: "Rappresentate il cuore pulsante dell'Italia"

Il prefetto ha ricordato il delicatissimo ruolo delle istituzioni che ha ringraziato per il grande lavoro svolto per portare avanti quanto scritto nella costituzione italiana. “Un grazie alle forze dell’ordine, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco – ha ricordato Palmisani -. Ma un grazie anche ai sindaci, agli amministratori locali e a chi è impegnato nelle istituzioni. Un grazie a medici, infermieri, farmacisti e operatori della sanità. Ma anche agli imprenditori, ai sindacati, alle associazioni, alle lavoratrici e ai lavoratori: siete voi a rappresentare la base e il cuore pulsante della Repubblica”.

Romani: "Grazie ai nostri militari"

Il presidente del consiglio regionale Federico Romani ha puntato l’attenzione soprattutto sul grande lavoro svolto dagli operatori della Difesa. “I cittadini non possono ricercare la felicità e realizzarsi se non c’è sicurezza. Un grazie alle forze dell’ordine, ai 12mila soldati italiani impegnati nelle missioni all’estero per mantenere la pace e la sicurezza anche lontano da casa. Patria, senso del dovere e altruismo devono essere il nostro pane quotidiano. Dobbiamo riscoprire il senso di comunità e unità sotto una sola bandiera che è il nostro tricolore”.

Santambrogio: "Leggete la costituzione"

Il presidente della provincia Luca Santambrogio ha ricordato “chi ha combattuto contro la mafia e come il giudice Falcone è stato ucciso. Il senso di appartenenza e di orgoglio nazionale va preservato attraverso la costituzione nata dalle ceneri di un periodo tremendo. Leggete la costituzione coi figli e con gli amici”.

Pilotto : "Ecco perché oggi è un giorno di festa"

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha chiuso gli interventi ricordando il clima di festa che oggi pervade l’Italia e la città. “Oggi è un giorno di festa perché 78 anni fa, in un giorno che per la prima volta vedeva le donne partecipare al voto, il nostro popolo faceva un passo avanti nella lenta, e in alcuni periodi accidentata, costruzione della comunità nazionale, scegliendo la Repubblica come forma del proprio Stato. Nel caso del nostro paese, è il popolo a scegliere il Parlamento, a cui poi ogni sette anni spetta l’individuazione del Presidente della Repubblica. Il 2 giugno è Festa perché la Repubblica è “forma” che esprime la sostanza di un’altra parola, democrazia, che nella testa di ciascuno di noi si associa inscindibilmente alla parola libertà".