Perché in centro Monza è comparsa una grande "scatola magica" luminosa

Una scatola magica in centro città, in uno dei luoghi simbolo di Monza, sotto l’Arengario. Un cubo luminoso, realizzato grazie al contributo di 370 bambini, per accendere la fantasia di grandi e piccini. In piazza Roma fino al 2 ottobre, in occasione del Kernel Festival, sarà presente il Kids Cube, l’installazione di luce partecipata realizzata dai bambini delle scuole Baby e Junior College di Monza e Seregno. Si tratta di una vera e propria opera d’arte che accompagnerà visitatori e cittadini all’interno della fantasia dei bambini.

L’installazione, infatti, è il frutto della collaborazione tra gli studenti delle scuole Baby e Junior College e gli artisti di AreaOdeon, associazione culturale che dal 2005 promuove l’arte come veicolo di coinvolgimento e partecipazione del pubblico e di valorizzazione e riappropriazione del territorio. Un’opera d’arte che celebra l’inclusività ed educa i bambini al valore dell’unicità, come spiega Eva Balducchi: “Ogni lato della scatola raffigurerà tre disegni divisi in tre fasce corrispondenti al volto, al busto e alle gambe dei bambini. Grazie a un sistema programmato, le tre fasce ruoteranno: un girotondo artistico e creativo che permetterà agli stessi bambini di vedere i propri autoritratti intrecciati e mischiati”.

Arte e cultura, coniugate dal potere emozionale della luce, che premiano e celebrano la fantasia degli studenti di Monza e Seregno, coltivando il valore della contaminazione sociale. Un lavoro che vuole educare i bambini ad accogliere l’unicità e sensibilizzare grandi e piccini all’importanza dell’inclusività, senza avere paura delle differenze.