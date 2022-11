I cuccioli che aspettano una famiglia prima di diventare eroi

Da grandi diventeranno gli occhi di chi non può vedere, ma nell'attesa hanno bisogno di crescere circondati da una famiglia che, non solo li riempia di coccole e di attenzioni, ma li aiuti a sviluppare le loro abilità.

Dal Servizio cani guida Lions di Limbiate arriva un appello: la ricerca di famiglie che si prendano cura per i primi nove mesi di vita di quelli che poi diventeranno cani guida. "Diventa Puppy Walker e aiutaci ad aiutare - si legge sulla pagina Facebook della storica associazione brianzola -. Questi cuccioli sono la speranza per le 140 persone non vedenti ancora in attesa di ricevere gratuitamente il loro angelo a 4 zampe. Il primo anno dei cuccioli è fondamentale per lo sviluppo del loro carattere e per la loro crescita fisica, per questo abbiamo bisogno urgente e costante di Puppy Walker, famiglie o singole persone, che prendono in affido un cucciolo per aiutarlo a diventare il cane guida di domani".

Il prestigioso ente, che ogni anno riesce ad addestrare e consegnare una cinquantina di cani guida alle persone non vedenti, è alla ricerca di famiglie che aprano loro le porte di casa aiutandoli a sviluppare quella quella socialità fondamentale per poi affrontare il percorso per diventare un cane guida. Per trasformarsi negli 'occhi' di chi non vede più.

Le famiglie, precedentemente selezionate, ospiteranno per nove mesi un cucciolo di labrador o golden retriever con lo scopo di farlo socializzare ed educare prima di intraprendere il percorso per diventare cane guida. Un percorso che si svolgerà presso il centro limbiatese.

All’affidatario il Servizio Cani Guida dei Lions fornirà l’istruzione e l’attrezzatura necessaria (un guinzaglio, un collare, una ciotola per il cibo ed una spazzola per la pulizia del mantello). Durante il periodo di affidamento non verrà mai lasciato solo: il personale qualificato sarà presente per aiutare l'affidatario nella risoluzione di eventuali problemi, e sono previste visite periodiche per accertarsi dei progressi fatti dall’animale.

Dopo nove mesi poi il cucciolo, ormai cresciuto, verrà riconsegnato al Centro limbiatese dove verrà valutato per intraprendere poi il percorso di addestramento per diventare cane guida. Se non dovesse avere i requisiti adatti per diventare gli occhi di una persona non vedente troverà comunque una casa.

Tutte le informazioni per diventare puppy walker a questo link.