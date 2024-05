Abbandonati in strada come spazzatura, sei cuccioli cercano casa a Monza

Berenice, Cassiopea, Orione, Centauro, Perseo e Andromeda. Si chiamano come sei costellazioni, hanno tre mesi e cercano casa e tanto amore. Sono stati abbandonati in strada e trovati lo scorso 20 aprile a Monza, completamente soli, spaesati e senza alcun microchip che possa far risalire a un possibile proprietario o provenienza. Arrivati presso il canile di via San Damiano a Monza, gestito da ENPA, sono stati accolti dai volontari e sistemati in due box completi di cucce e coperte morbide. Successivamente i veterinari di Ats Brianza hanno proceduto a metterli in regola applicando il microchip e somministrando vermifugo e antiparassitario.

“I piccoli sei sono davvero dei cuccioli meravigliosi esteticamente ma, cosa ancora più importante, anche caratterialmente. Docili, socievoli e curiosi sono già pronti per trovare una splendida famiglia tutta per loro e dimenticare definitivamente il loro triste passato, da grandi diventeranno una futura taglia media. Con qualche accortezza per l'inserimento sono compatibili sia con altri cani che con gatti” spiegano dall’Enpa di Monza.

“Ricordiamo a tutti coloro che si candideranno alla loro adozione che occuparsi di un cucciolo è molto bello e appagante ma anche molto impegnativo, è necessario infatti disporre di tanto tempo da dedicare al nuovo arrivato. Il cane è un essere profondamente sociale che mal sopporta stare solo e inattivo per tante ore durante la giornata. Ogni cucciolo dovrà imparare ad andare correttamente al guinzaglio, sporcare fuori di casa e conoscere gradualmente luoghi, persone e altri cani al di fuori di quelli della cerchia familiare”.

Come adottarli

Se pensate di essere la famiglia adatta per accogliere uno di questi splendori potete mandare una mail a: canile@enpamonza.it o chiamare in canile tutti i giorni della settimana dalle 14.30 alle 17.30 allo 039.835623 per parlare con un operatore e prendere un appuntamento per venire a conoscerli. Ricordiamo inoltre che saranno adottabili solo a Monza e in comuni limitrofi. Nella sezione cani in canile del sito www.enpamonza.it troverete nel dettaglio foto e descrizione di ciascuno.