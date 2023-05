I 5 cuccioli abbandonati che vagavano per la periferia di Monza e che ora cercano casa

Hanno circa 3 mesi eppure conoscono già la cattiveria dell’uomo. Così piccoli sono stati abbandonati e trovati a vagare per le strade della periferia di Monza. I volontari dell’Enpa, dove sono stati portati dopo essere stati accalappiati, li hanno chiamati Grisam, Pervinca, Jun, Edwina e Flox. Sono quattro femmine e un maschietto, hanno circa 3 mesi e saranno una futura taglia media.

Non si sa nulla del passato di questi 5 cagnolini. La loro vita “comincia” quando sono stati ritrovati e portati nel rifugio di via San Damiano. Lì sono arrivati in pessime condizioni: sporchi, pieni di pulci, zecche e parassiti intestinali anche se tutto sommato in buone condizioni di salute. “Soccorsi dai volontari e visitati prontamente dai veterinari ora stanno molto meglio e sono pronti per cercare casa e avere finalmente tutto l’amore e le attenzioni che ogni cucciolo meriterebbe – riferiscono dal rifugio dell’Enpa di Monza -. Molto giocherelloni, stanno attualmente imparando ad indossare la pettorina e camminare a guinzaglio a cui senza dubbio non sono mai stati abituati. È importante che conoscano il mondo un passo alla volta in modo che, guidati dalle loro nuove famiglie, possano fare sempre esperienze nuove e positive. Come ricordiamo spesso crescere un cucciolo è un’esperienza straordinaria ma nello stesso tempo impegnativa, e prima di candidarsi per l’adozione di queste meraviglie bisogna esser certi di avere innanzi tutto il tempo e la pazienza per seguirli costantemente”. L’Ente nazionale protezione animali ricorda che l’abbandono, non solo è un atto orribile, ma è anche un reato che viene punito penalmente.

Dal rifugio di via San Damiano si augurano che questi 5 cuccioli possano presto trovare una casa, proprio come capitato recentemente a 4 cani (Buio, Gnogno, Ron e Gabry) che avevano storie particolari e dolorose alle spalle ma sono riusciti ugualmente a conquistare il cuore di persone meravigliose che li hanno accolti nella loro casa riempiendoli di affetto e di attenzioni.

Per informazioni o per candidarsi all'adozione di Grisam, Pervinca, Jun, Edwina e Flox è posibile scrivere una mail a: canile@enpamonza.it o chiamare in canile tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 al numero 039.835623.