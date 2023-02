I dolcissimi cuccioli di labrador che cercano casa in Brianza

Domani saranno angeli a quattro zampe, al fianco di persone non vedenti. Oggi sono cuccioli in cerca di casa e di amore.

"Abbiamo urgente bisogno di nuove famiglie Puppy Walker": l'appello arriva da Limbiate, in Brianza, dal Servizio Cani Guida Dei Lions che alleva e addestra cani guida che vengono assegnati gratuitamente per aumentare l’autonomia dei non vedenti. "Cerchiamo famiglie affidatarie che ospiteranno per circa nove mesi un cucciolo di labrador con lo scopo di farlo socializzare ed educare prima di intraprendere il percorso per diventare cane guida" spiegano.

"Nella nursery del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate abbiamo due cucciolate ed una terza in arrivo di cuccioli di Labrador selezionati per caratteristiche di purezza morfologica e caratteriale affinché possano, un domani, diventare angeli a quattro zampe". Dopo lo svezzamento è però indispensabile che i cuccioli vengano affidati ai puppy walker che sono persone o famiglie che li accompagnino nel primo anno di vita fornendo quell’imprinting tanto importante per la socializzazione e formazione del carattere. "Abbiamo tanto bisogno di Puppy Walker a cui affidare i nuovi cuccioli per portare avanti il percorso che ci permetta di donare un cane guida a un non vedente".

Cosa fa un puppy walker

"L’allevamento di un cucciolo è un atto di grande responsabilità: agli affidatari è riconosciuto un ruolo determinante nell’educare il cane in modo corretto, ma tutto questo è diverso dal possedere un cane proprio" spiegano dal Servizio Cani Guida Dei Lions. "La decisione di allevare un cucciolo deve essere condivisa da tutta la famiglia poiché ogni componente dovrà dare al cane affetto, tenerezza, momenti di gioco e una buona dose di “amore per la disciplina”. Il cane dovrà essere abituato a diventare un membro della famiglia. Questo comporta anche l’essere educato a mangiare esclusivamente dalla propria ciotola e a non aspettarsi “bocconcini extra” alla prima occasione".

"Il cucciolo dovrà praticare il maggior numero di esperienze possibili inerenti la vita quotidiana: in casa dovrà abituarsi ai rumori degli elettrodomestici (aspirapolvere, asciugacapelli), fuori casa dovrà familiarizzare con il traffico, le stazioni ferroviarie, i rumori forti ed improvvisi al bar, nei negozi, la presenza di altri animali e dei bambini. Il cucciolo dovrà essere portato a passeggio con il guinzaglio almeno tre/quattro volte al giorno, abituato, gradualmente e senza costrizioni, alle situazioni descritte ed è importante che venga portato anche in auto tutte le volte che sarà possibile. Far vivere e provare tutto ciò in modo progressivo fin dall’inizio sarà indispensabile per fare in modo che nulla possa cogliere di sorpresa il futuro cane guida".

"Al cucciolo dovrete insegnare a rimanere tranquillo da solo, a fare i bisogni fisiologici all’esterno, a stare composto durante i viaggi in auto, a non salire sul letto e sui divani e a rispettare gli oggetti dell’ambiente in cui vive". Dopo un anno il cucciolo dovrà essere salutato e diventerà un prezioso ausilio per chi ha bisogno di lui grazie alle esperienze che ha condiviso con la sua famiglia affidataria.

Per aderire al programma Puppy Walker bisogna compilare un form con la richiesta che sarà poi presa in carico dal servizio Cani Guida Lions.