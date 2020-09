Monza, una strana curva di luce compare in cielo: ecco la spiegazione

Una curva di luce nel cielo. Una sorte di mezzaluna brillante su cui molti mercoledì mattina si sono interrogati, guardando in alto l'azzurro del cielo. A dare una spiegazione dell'alone luminoso è 3b Meteo: "Si tratta del fenomeno del parelio".

"Più comunemente detto anche alone solare - specifica 3b Meteo, contattato da MilanoToday - questo fenomeno è dovuto a un effetto ottico in presenza di nubi alte e sottili chiamate cirri o cirrostrati. Si tratta di nubi in formazione a quote molto elevate e costituite quasi esclusivamente da ghiaccio".

"Proprio i cristalli di ghiaccio fungono da minuscoli prismi che scompongono la luce solare nei vari colori per effetto di rifrazione (esattamente come l'arcobaleno) - continua il portale italiano di previsioni meteorologiche -. Ecco spiegato il cerchio attorno al Sole: nei pareli più belli si può osservare proprio lo spettro della luce visibile come negli arcobaleni. Il parelio si forma ad un angolo di 22° dal Sole".

Martedì un altro evento meteorologico aveva fatto puntare ai milanesi gli occhi all'insù. O almeno a quelli più mattinieri, che guardando fuori si sono trovati davanti lo splendido spettacolo di una straordinaria alba 'infuocata', con cieli dalle tinte rosse e rosa.