Serata di dolcezze: arriva il pasticcere Damiano Carrara

Il pasticcere più bello e famoso della tv arriva in Brianza. Damiano Carrara il 22 giugno sarà a Vimercate per presentare il suo libro "Un po' più dolce, ancora più dolce". Appuntamento alle 18 nella corte d'onore di Villa Sottocasa (in via Vittorio Emanuele II al civico 53). L'iniziativa è inserita nell'ambito della Festa del Libro. L'ingresso è libero, per informazioni telefonare al numero 039.6659488, oppure inviare un'email a cultura@comune.vimercate.mb.it.

Damiano Carrara è un volto molto noto e amato della tv. Classe 1985, nato a Lucca, ha fatto della pasticceria la sua passione. Muovendo i primi passi all'estero: in Irlanda prima e in California poi dove, insieme al fratello Massimiliano, ha aperto due pasticcerie che hanno conquistato subito gli americani. Poi il successo anche in tv diventando una stella di Food Network America.

"Nel 2015 ho partecipato come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship classificandomi secondo e ho continuato la mia “carriera” da concorrente di cooking show nel 2016, partecipando alla 12esima stagione di Food Network Star, classificandomi terzo - scrive sul suo sito -. Nel 2017 sono arrivato in Italia con un grande bagaglio di esperienze TV e sono stato scelto come giudice di BakeOff Italia su Real Time, subito seguito da Junior BakeOff. L’anno successivo sono diventato anche conduttore di Cake Star insieme a Katia Follesa e di Fuori Menù su Food Network Italia. Ho al mio attivo due libri di ricette in America, Dolce Italia e A Taste of Italy e l’autobiografia Nella vita tutto è possibile, edita da HarperCollins Italia. Il 24 settembre 2020 è uscito il mio primo libro di ricette in Italia: Un po’ più dolce, edito Cairo Editore, di cui sono molto fiero".

Il libro che Carrara presenterà anche a Vimercate.