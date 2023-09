Dal palco all'autodromo, al Gran Premio anche Damiano dei Maneskin

In autodromo, nel weekend del Gran Premio di Monza c'era anche Damiano, il cantante dei Maneskin. "I'm terrified" dice il frontman della band romana che ha scalato le classifiche del mondo con i suoi successi avviandosi in pista, prima di salire su uno dei bolidi per un giro del circuito. E poi "Great", "Che figata" commenta, scendendo dalla vettura dopo l'esperienza. Una scena che è stata ripresa e condivisa sui social da Pirelli MotorSport.

In autodromo sabato 2 settembre, durante la giornata dedicata alle prove libere e alle qualifiche prima della gara di domenica, Damiano è stato ospite anche della Scuderia Ferrari e ha incontrato, tra gli altri, il ferrarista Charles Leclerc. "When stars collide" è il commento a corredo dello scatto che vede il cantante insieme al pilota del Cavallino Rosso postata proprio su Instagram da Scuderia Ferrari.