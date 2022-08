Daniele, l'ironman della Brianza che volerà alle Hawaii per il mondiale

Un po' di Brianza alle Hawaii. E a dar prova dello spirito combattivo brianzolo e della tenacia sarà Daniele Calvi, uno dei pochi atleti che si è qualificato per gareggiare il prossimo ottobre nella competizione mondiale Ironman. Una gara di Triathlon che vedrà sfidarsi circa tremila atleti provenienti da ogni parte del mondo. E l'unico a qualificarsi dalla Brianza nella gara che si è disputata a fine giugno a Nizza è stato proprio Daniele Calvi.

Trentadue anni, nato e cresciuto a Vedano al Lambro, Daniele ha una laurea in Scienze Motorie e lavora nel settore vendite e marketing di un prestigioso marchio di ciclismo e da sempre è stato appassionato di sport. "Ho allenato tutte le categorie di ciclismo, dai bimbi ai professionisti" racconta a MonzaToday. "Poi ho avuto la possibilità di entrare nell'industria e lavorare con gli atleti e ora mi occupo di vendita e marketing". Prima del ciclismo c'è stato il basket che l'ha tenuto impegnato fin da piccolo. Poi a 20 anni l'incontro con le dueruote. "Negli anni dell'università mi sono messo a pedalare: inizilmente con bici a scatto fisso, da pista, poi da strada". E infine l'incontro con il triathlon. E ora il sogno del mondiale con la qualifica e la partecipazione all'Ironman Hawaii World Championship.

"Lavorando nell'ambito del ciclismo ho avuto la possibilità di assistere a diverse gare di triathlon ed eventi in tutto il mondo, dall'Australia, agli Stati Uniti alle Hawaii" racconta Calvi. "Al mondiale Ironman ho assistito già due volte per motivi professionali e vedere gli atleti gareggiare mi ha ispirato, così ho deciso di provare".

La gara consiste in una sequenza di nuoto, un tragitto da percorrere in bici e infine un tratto di corsa. Tre discipline diverse su distanze differenti: si nuota per quasi quattro chilometri (3,8km), si pedala per 180 chilometri e infine si corrono i 42 chilometri e 200 metri della maratona finale. Tutto in una giornata.

A Nizza, nella gara di qualifica Daniele ha concluso la prova in meno di dieci ore, con un tempo di 9 ore e 58 minuti, arrivando 13esimo della sua categoria (30-34 anni) e 49esimo nella classifica assoluta. "Il prossimo 8 ottobre vorrei finire la gara e non vedo l'ora di poter correre sullo stesso percorso dei professionisti, condividendo la stessa esperienza esperienza con atleti tra i più forti al mondo" ha spiegato. "E vorrei portare a casa anche un buon risultato".

E in attesa della gara dove gli italiani qualificati sono una quarantina circa, Daniele ora pensa ad allenarsi. "Mi sono avvicinato al triathlon 5 anni fa e ho iniziato subito con le distanze di mezzo Ironman (1,9 km nuoto, 90 km in bici e mezza maratona) e quest'anno ho tentato il primo full Ironman. Mi alleno una quindicina di ore a settimana, inserendo circa due sessioni di allenamenti, compatibilmente con il lavoro". E prima delle Hawaii un banco di prova per l'ironman della Brianza saranno le competizioni che lo aspettano, a partire dalla gara in programma a Cervia il prossimo 18 settembre.