Chiesa e oratorio devastati dai nubifragi con tegole e rami finiti sulle auto parcheggiate: il parroco chiede aiuto

I danni al tetto della parrocchia, dove l'acqua è riuscita a infiltrarsi. E poi all'oratorio, con i campi da calcio ammalorati, le reti divelte e gli alberi sradicati, alcuni dei quali hanno rotto il muro di cinta cadendo sulle auto parcheggiate all'esterno.

Fa la conta dei danni seguiti al maltempo dei giorni scorsi don Massimo Gaio, parroco della parrocchia di San Gerardo al Corpo. Le violenti piogge e le raffiche di vento hanno infatti procurato ingenti danni all'amata chiesa del santo delle ciliegie e all'oratorio di via Canova. Gettando il sacerdote nello sconforto più totale. Preoccupato delle già risicatissime finanze della parrocchia. "Sono state due giornate nere - ha spiegato don Gaio a MonzaToday - Nella giornata di venerdì 21 luglio la pioggia e il vento hanno danneggiato il tetto della parrocchia. L'acqua si è infiltrata perfino in chiesa e alcune tegole sono volate via finendo sulle automobili parcheggiate in largo Esterle. Nella notte di lunedì 24 luglio, invece, a subire danni ingenti è stato l'oratorio di via Ovidio, e in particolare i campi da calcio di via Canova e Ovidio che la Gerardiana ci ha messo a disposizione in comodato d'uso. I campi di calcio infatti risultano ora ammalorati, con le reti divelte e con diversi alberi spezzati o eradicati. Alcuni dei quali hanno sfondato il muro di cinta e sono andati a finire sopra le automobili posteggiate appena fuori. Un vero disastro, e ringrazio il Cielo che nessuno si sia fatto male".

Danni importanti, che hanno coinvolto anche terze persone, e che per essere risanati richiederanno ulteriori spese per la parrocchia. Già da tempo alle prese con finanze piuttosto risicate. Praticamente in rosso. "Sono anni che mi impegno per cercare di risanare le casse della parrocchia perché le offerte sono sempre meno - ha spiegato ancora don Gaio - Ora, dopo quanto accaduto, non so davvero come fare. Serve ricostruire quanto andato distrutto ma serve anche pensare ai danni provocati alle terze persone dalla caduta delle tegole dal tetto della chiesa e degli alberi dell'oratorio sulle automobili. L'unica speranza è che la dichiarazione dello stato di calamità induca le assicurazioni a pagare il dovuto".

Una situazione parecchio difficile e che si aggiunge alle altre in una Monza messa in ginocchio dal maltempo. Infine l'appello ai fedeli: "Chi può venga qui in parrocchia e ci dia una mano. In questo caso la generosità e l'unica arma che può permetterci di rialzarci in piedi".