Quando torna a Monza la Formula Uno: la data del prossimo Gran Premio

La Formula Uno torna a Monza il 3 settembre 2023. E' questa la data scelta per il Gran Premio d'Italia. A rendere nota la tappa italiana del circus della Formula Uno è stata la FIA che ha comunicato il calendario degli appuntamenti del prossimo anno. E Monza c'è.

Il calendario della Formula 1 prevede 24 appuntamenti con l'aggiunta del Gran Premio di Las Vegas come penultima tappa del circus. Il Gran Premio del Bahrain aprirà il Campionato del Mondo 2023 il 5 marzo, mentre il Gran Premio di Monaco, il 28 maggio, resta in programma. A chiudere il calendario ci sarà l'appuntamento di Abu Dhabi con il finale di stagione il 26 novembre.

“La presenza di 24 gare nel calendario del Campionato mondiale di Formula 1 FIA 2023 è un'ulteriore prova della crescita e del fascino di questo sport su scala globale. L'aggiunta di nuove location e il mantenimento degli eventi tradizionali sottolinea la solida gestione dello sport da parte della FIA" ha dichiarato Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Il 2022 anno dei record a Monza

Disagi e disservizi a parte, il Gran Premio 2022 per Monza è stato quello dei record con un'affluenza su tre giorni di oltre 330mila persone. L’Autodromo Nazionale, nell'anno dei festeggiamenti per il suo primo centenario di storia, ha registrato l’affluenza di pubblico più grande di sempre, superando di oltre il 50% i 200mila spettatori del 2019, l’anno che prima dello stop imposto dal covid aveva segnato il record di pubblico a Monza. Il Tempio della Velocità domenica 11 settembre ha registrato il sold out, con tutti i biglietti venduti per l’intera capacità dell’impianto per una presenza effettiva calcolata sui tre giorni di 330.000 persone circa. Numeri che si moltiplicano conteggiando anche gli ascolti televisivi: sul piccolo schermo il Gran premio di Monza è stato seguito in chiaro in Italia da 3.361.000 spettatori e da 1.406.000 sulla piattaforma satellitare, dati in crescita rispetto al 2021.