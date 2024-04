Viale Campania riapre (con una corsia per senso di marcia): la data

Lunedì 13 maggio. E' questa la data prevista e annunciata per la riapertura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, di viale Campania a Monza. Terminati i lavori di ripristino della spalla del collettore ceduto lo scorso 31 dicembre, quando in strada si era aperta una voragine, ora il tratto sarà di nuovo accessibile.

L’arteria tornerà ad essere percorribile in entrambi i sensi di marcia a partire dal prossimo 13 maggio. Ma Brianzacque prosegue i lavori perchè, spiegano dalla monoutility del servizio idrico integrato, ora che l’emergenza è stata risolta, in accordo con l’amministrazione comunale di Monza - l'azienda darà il via al risanamento strutturale preventivo della grande tubazione per garantirne la sicurezza.

I lavori proseguono

La riqualificazione del vecchio collettore, la cui costruzione risale al 1930, interesserà l’intero asse stradale, dalla rotonda di San Fruttuoso fino all’intersezione con via Borgazzi, per una lunghezza totale di 1,2 chilometri. Per questo la corsia centrale, verrà riservata al cantiere per consentire la prosecuzione delle indagini propedeutiche all’avvio del nuovo intervento in piena sicurezza.

Per impattare il meno possibile sulla circolazione viabilistica, infatti, BrianzAcque effettuerà il rifacimento della condotta da 2 metri per 3 facendo ricorso ad una particolare tecnica, che consiste nel calare e nello spingere all’interno del grande tubo esistente un’altra condotta in vetroresina di dimensioni lievemente più ridotte. Le attività lavorative si svolgeranno lungo le due corsie centrali. Il progetto, redatto dal settore pianificazione dell’azienda dell’idrico, verrà attuato in tre tempi distinti: il primo intervento è destinato al completamento delle rilevazioni sotterranee necessarie; la seconda fase riguarderà i 600 metri che dal civico 52 vanno verso via Borgazzi; successivamente partirà la terza fase per un’analoga lunghezza, dal civico 52 fino alla rotonda di viale Lombardia. In totale servirà circa un intero anno di lavori.

Il cantiere dopo la buca

L’emergenza su viale Campania era scattata l’ultimo giorno del 2023 con l’improvviso collassamento della spalla del collettore che dal Nord della Brianza trasporta i reflui fino al depuratore di San Rocco. Per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, la strada era stata immediatamente chiusa. I primissimi interventi in emergenza si sono concentrati sulla messa in sicurezza dell’area attraverso il posizionamento di micropali volti ad evitare ulteriori smottamenti del terreno. Attività che già il 19 gennaio avevano permesso la parziale riapertura dell’arteria ad una sola corsia, da San Fruttuoso in direzione San Rocco. Durante la chiusura sono stati eseguiti complessi lavori di ingegneria idraulica. In corrispondenza del cedimento, nel tratto compreso tra il civico 58 e l’incrocio con via Philips, per riparare il cedimento è stato realizzato un manufatto ad hoc in cemento armato da sei metri per cinque, profonda 4 metri. Nei giorni più recenti, il completamento della struttura, il reinterro e l’asfaltatura del manto stradale hanno reso possibile la riapertura della strada. Nel corso delle lavorazioni, rallentate da più ondate di maltempo, BrianzAcque ha mantenuto attivo un bypass così da garantire il regolare scorrimento dei reflui e mantenere in funzione il servizio di fognatura.