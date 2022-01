Quando David Sassoli era venuto in visita in Brianza

Grande lo sconcerto e il cordoglio del mondo della politica (ma non solo) per l'improvvisa morte di David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo si è spento alla 1.15 di questa notte, martedì 11 gennaio, al CRO di Aviano (Pordenone) dove era ricoverato.

Anche la Brianza si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Sassoli: il noto giornalista e poi politico e presidente del Parlamento europeo aveva 65 anni. A ricordarlo con un post sui social è Nico Acampora, il fondatore di Pizzaut, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici. L'incontro prima della pandemia per far conoscere il progetto anche a livello europeo.

"Apprendo la notizia questa mattina presto, una notizia che ci lascia senza parole, sgomenti e sicuramente più vuoti - scrive Acampora -. Ci siamo incontrati prima della pandemia per sensibilizzare il Parlamento europeo sul tema dell'autismo attraverso una bella ed originale iniziativa che avrebbe visto i ragazzi di Pizzaut sfornare le loro pizze per i parlamentari europei. David si era dimostrato subito entusiasta di questa attività che insieme a Patrizia Toia ed Eugenio Comincini gli avevano proposto...ci eravamo fermati a parlare lungamente del diritto al lavoro delle persone autistiche che in Europa sono quasi 5 milioni...poi l'arrivo della pandemia ha modificato tutte le priorità. Sassoli si è dimostrato un uomo di un'umanità rara e di una disponibilità unica, anche adesso che ricopriva il ruolo importantissimo di presidente dell'Unione europea. Un grande uomo, un grande Italiano, che lascia un vuoto immenso. Alla sua famiglia la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio".

Oggi prima di pranzo i ragazzi di Pizzaut e i loro familiari ricorderanno il presidente David Sassoli con un minuto di silenzio.