Il parcheggio del degrado: materassi ovunque e vespasiano a cielo aperto

"Non è cambiato nulla. Anzi la situazione è peggiorata. Noi non sappiamo più che cosa fare". Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da alcuni cittadini che quotidianamente transitano a Monza per il parcheggio di piazza Cambiaghi e che si recano negli uffici di via Cernuschi.

La centralissima area di sosta dove il giovedì e il sabato arrivano anche le bancarelle del mercato trasformata in un vespasiano. Le immagini che i cittadini ci hanno inviato sono eloquenti e parlano da sole. “È da anni che denunciamo la situazione di degrado nella piazza e sotto i portici. Ma adesso la situazione è fuori controllo".

"La piazza è occupata da numerosi senzatetto che la utilizzano come fosse casa loro: urinano sulle grate dei box, i portici utilizzati per i loro bisogni fisiologici, materassi e vestiti ovunque. Gente che bivacca a tutte le ore del giorno e della sera, con persone che dormono sotto le coperte e sui materassi vicino all'ingresso degli uffici con clienti e impiegati costretti a fare lo slalom".

Già questa estate alcuni cittadini si erano rivolti alla redazione per denunciare il degrado della piazza con uomini che nudi si facevano la doccia utilizzando la fontanella vicino ai parcometri. "Da allora nulla è cambiato, anzi la situazione è peggiorata", concludono i cittadini.