Ristoratori e baristi felici: dehor gratis fino al 30 settembre

Buone notizie per i negozianti (ma soprattutto per i ristoratori e i baristi) di Monza: occupazione del suolo pubblico gratis fino al 30 settembre. Un sospiro di sollievo per tanti esercenti della città di Teodolinda che potranno così godere anche per i prossimi mesi estivi della possibilità di richiamare più clienti all'esterno e comunque di non pagare l'occupazione del suolo pubblico. Un intervento adottato già dalla precedente giunta Allevi e in scadenza il 30 giugno, riconfermato dal neoeletto sindaco Paolo Pilotto. Un provvedimento inserito nel Decreto Milleproroghe del Governo che prevedeva appunto l’applicazione delle procedure semplificate per le autorizzazioni dei dehor straordinari, confermando però l’esenzione per il pagamento del Cup (Canone Unico Patrimoniale, ex Tosap) soltanto fino al 31 marzo.

Ed è stato proprio il primo cittadino che nella giornata di ieri, giovedì 30 giugno, in occasione di un incontro con i rappresentanti dei commercianti ha comunicato la proroga della gratuità per i dehor annessi a bar e ristoranti, ma anche l’esenzione del canone dovuto per le altre tipologie di occupazione realizzate dai commercianti per richiamare i clienti.

“Ritengo importante continuare a sostenere concretamente le attività dei commercianti, soprattutto quelli di prossimità, che sono chiamati ad affrontare anche le conseguenze dei rincari dell’energia - ha dichiarato Paolo Pilotto – Reputo questa misura anche una leva in grado di aumentare la vivibilità di Monza e la sua capacità di essere attrattiva”.

Dehor gratis che avevano visto un'impennata di richieste da parte degli esercenti monzesi messi ko dalla pandemia e che nell’estate del 2020 e del 2021 avevano provato a risollevare le sorti delle attività fortemente ridotte dai protocolli anticovid con l’utilizzo degli spazi esterni. Nel 2020 sono state 162 le autorizzazioni rilasciate con procedura semplificata per un totale di 2.147,43 metri quadrati, mentre sono state 128 le concessioni rilasciate nel 2021 per 3.037,63 metri quadrati. A queste si affiancano tutti i permessi consegnati in regime ordinario.