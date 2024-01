L'arcivescovo Delpini alla grande fiaccolata: a Monza in strada migliaia di luci

La notizia è ufficiale: alla grande fiaccolata ecumenica di Monza ci sarà anche l'arcivescovo Mario Delpini. L’appuntamento è in via Guarenti, davanti alla chiesa ortodossa romena. Da lì partirà la grande fiaccolata per le vie di Monza che si concluderà in Duomo. C’è grande attesa per la fiaccolata in programma il 18 gennaio organizzata dal Decanato di Monza, Zona V Diocesi di Milano. L’evento è inserito nella Settimana Ecumenica che prevede una serie di iniziative in tutta la Diocesi. Un momento di fede e di preghiera che vedrà coinvolte la Chiesa Ortodossa romena e quella cattolica. Il ritrovo è alle 20.45 dalla chiesa di ortodossa di via Guarenti (vicino allo stadio Sada) e da lì partirà la processione che si concluderà in Duomo.