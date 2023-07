L'arcivescovo Delpini in Brianza, ecco perché

L'arrivo dell'arcivescovo Mario Delpini si è trasformato in una grande festa per i fedeli, e non solo.

Nella giornata dell'1 giugno, infatti, l'arcivescovo è giunto in quel di Usamte Velate per i 90 anni della consacrazione della chiesa parrocchiale di Santa Margherita. Una ricorrenza importante per tutta la comunità usmavelatese dei fedeli, che per l'occasione ha riempito le navate della chiesa, elegantemente addobbata con i fiori e con il gonfalone cittadino issato dagli agenti della polizia locale. Guidati dal comandante Mario Nappi, presente alla cerimonia.

Sull'altare, insieme all'arcivescovo Delpini c'erano anche anche il parroco don Adelio Molteni, il vicario don Lorenzo Passoni e il diacono Cesare Bandera. Ad accogliere l'arcivescovo il sindaco Lisa Mandelli e gli assessori Mario Sacchi e Greta Redaelli. Proprio dalle mani del sindaco è giunto per Delpini un dono speciale: alcuni volumi con la storia del paese.