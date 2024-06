Operai al lavoro per la demolizione della storica stazione ferroviaria

In quella stazione sono passate intere generazioni di studenti e di lavoratori che, fin dall’alba, la attraversano per raggiungere i binari e poi andare in fabbrica o a scuola. Adesso tutto cambia anche se, ormai, i pendolari già da qualche giorno stanno seguendo i nuovi percorsi per raggiungere la stazione e l’uscita.

Al via il grande cantiere per la demolizione della vecchia stazione di Sesto san Giovanni e la costruzione della nuova stazione a ponte. Addio alla storica stazione Fs 1 Maggio alle porte di Monza. I lavori di demolizione sono iniziati stanotte e vengono eseguiti appunto nelle ore notturne per garantire la sicurezza delle persone che devono passare per prendere il treno. La stazione, infatti, non ha chiuso: viene garantito l’accesso diretto ai treni (sono stati realizzati percorsi pedonali ad hoc); mentre la piazza 1° maggio, il parcheggio di interscambio e la bicistazione rimangono chiusi.

La nuova stazione è stata disegnata dall’archistar Renzo Piano e progettata dallo studio Ottavio Di Blasi & Partners. Avrà una passerella lunga 89 metri e larga 18, sospesa a 14 metri d’altezza sopra i binari e la sua funzione sarà anche quella di connettere la Sesto costruita con la Sesto che si costruirà dalla rigenerazione urbana delle aree ex Falck.

Sulla passerella ci saranno un bar e un paio di attività commerciali e sarà un punto panoramico sul nuovo Parco urbano Unione (14 ettari di verde), sulla Città della Salute, sul nuovo boulevard commerciale (che andrà dalla stazione fino al T5 Concordia), e anche sulla Città “vecchia”. Sarà caratterizzata da un impalcato a ponte rettangolare che si estenderà tra due edifici mono-piano in calcestruzzo armato e collegherà piazza I Maggio e sulla nuova piazza lato Falck, con la sua grande copertura fotovoltaica in vetro di 110 metri per 28 in grado di alimentare la stazione.

In seguito alla costruzione della nuova stazione verrà realizzato il parcheggio interrato con 650 posti auto, a servizio prioritario degli utenti della Città della Salute e della Ricerca da lunedì a venerdì negli orari diurni, e per tutti i cittadini alla sera e negli altri giorni. Lungo viale Gramsci, verranno inoltre riqualificate la stazione degli autobus e la bicistazione, con un progetto unitario insieme alla stazione ferroviaria e alla piazza I Maggio.

Sul posto, stanotte, anche il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano che ha postato sui social una foto e un ricordo di quel vecchio scalo ferroviario. "Questa stazione ha un significato speciale, qui, su queste rotaie, è cresciuto mio padre, che per trent’anni è stato lo “storico” capostazione. Da bambino, dopo la scuola andavo con mamma a trovarlo, specialmente quando era nel turno notturno altrimenti nn lo potevo vedere a casa, mi sedevo sulle sue gambe e schiacciavo i pulsanti degli scambi dando la luce verde ai treni in partenza insieme ai suoi colleghi. L'ufficio di papà sarà presto demolito, ma i suoi ricordi resteranno scolpiti nella mia mente e nel mio cuore. Al suo posto sorgerà una nuova stazione moderna, simbolo di un futuro che guarda avanti e di una città che sa rinnovarsi. È un progetto che porta con sé anche la mia firma, un segno tangibile del legame speciale che ho con questa stazione e del nostro impegno per il progresso della nostra comunità. La memoria di mio padre e la nostra storia continuano a vivere in questa trasformazione. Insieme, costruiremo una città migliore per le generazioni future".