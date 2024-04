Cercasi volontari per la posteria sociale, lo speciale negozio dove chi ha bisogno fa la spesa senza pagare

A Desio si cercano nuovi volontari per la Posteria Sociale, il market solidale voluto dal comune che sostiene le famiglie in difficoltà.

Sabato 13 aprile, dalle 9 alle 19, si terrà infatti una raccolta straordinaria di generi di prima necessità e prodotti per l’igiene presso il punto vendita Coop di Desio (via Borghetto, angolo via Milano), che da anni promuove il progetto "Dona la spesa", volto a sostenere tutte quelle realtà che si adoperano ogni giorno nel supporto alle categorie più fragili. Coloro che si recheranno alla Coop saranno accolti dai volontari della Posteria, dai consiglieri comunali e dai membri della giunta comunale che tradizionalmente partecipano a questo evento: "Consegneremo ai clienti interessati una lista della spesa, con l'indicazione dei prodotti necessari a comporre un equilibrato acquisto per gli utenti della Posteria - spiega l’assessore alle Politiche Sociali e Familiari Fabio Sclapari - Successivamente i volontari della protezione civile svuoteranno i carrelli posti dietro le casse e porteranno i generi di prima necessità presso la nuova struttura di via Marx, sistemandoli sugli scaffali".

Che cos'è la Posteria sociale

Si tratta di un servizio comunale sul modello del market solidale che sostiene decine di famiglie di Desio, raccogliendo le donazioni che i cittadini lasciano nei carrelli posti alle uscite dei supermercati, potendo così distribuire i prodotti alle famiglie in difficoltà economica. Le famiglie, segnalate dai servizi sociali e dalle associazioni di volontariato come Caritas, Croce Rossa e San Vincenzo, si riforniscono di beni di prima necessità utilizzando dei voucher virtuali, che vengono loro assegnati sulla base di un sistema a punti che tiene conto del numero di persone che formano il nucleo familiare. I volontari collaborano nell’organizzazione della raccolta, accoglienza e distribuzione, nonché nel rendere il luogo accogliente e rispettoso del bisogno di autonomia dei beneficiari. È un progetto del Comune di Desio, gestito da Consorzio Comunità Brianza, sostenuto dalla spesa solidale e dai volontari che con passione ed impegno si dedicano operativamente a portare avanti tutte le attività della Posteria sociale.

Ecco come fare per partecipare alla raccolta

Per collaborare alla raccolta straordinaria di sabato 13 aprile, anche solo per un’ora, è possibile contattare Martina Melotto al numero 338 4337647, oppure Giulia Buonanno 328 5598716.

"Tutti possono dare una mano in modo semplice e concreto. E’ sempre piu’ in aumento il numero di persone che si trova a vivere in condizioni di disagio economico, che spesso impediscono di fare fronte alla spesa e ai pasti quotidiani - aggiunge Sclapari - É un’iniziativa importante per sostenere tutte quelle realtà del terzo settore che stanno collaborando con le persone in maggior difficoltà, integrando le politiche di contrasto alla povertà promosse dall’Amministrazione comunale. Un ringraziamento alla Coop per aver deciso di offrire al territorio questa opportunità".