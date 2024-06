Un altro caso di Dengue in Brianza: al via la disinfestazione straordinaria

Caso di Dengue a Desio: parte la disinfestazione straordinaria. L’annuncio sulla pagina Facebook del Comune dove si precisa che “a seguito di segnalazione di un caso di Dengue, da parte di Ats Brianza, avranno luogo interventi straordinari di disinfestazione adulticida, larvicida e rimozione di focolai larvali nelle seguenti vie: Diaz, XX Settembre, fratelli Cervi, Fiume, Leopardi, Baracca, Matteotti, M.Cattaneo, Battista Vico, C. Colombo, Trento, Leopardi, Cadorna e area verde cimitero vecchio.

I trattamenti verranno eseguiti: mercoledì 12 giugno dalla mezzanotte alle ore 5.00 di giovedì 13 giugno; giovedì 13 giugno dalla mezzanotte alle ore 5.00 di venerdì 14 giugno; venerdì 14 giugno dalla mezzanotte alle ore 5.00 di sabato 15 giugno. In caso di condizioni meteo avverse (come per esempio la pioggia) i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile.

Intanto ecco alcune precauzioni da adottare durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi,ecc) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta dagli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

Alcuni accorgimenti vanno tenuti anche dopo l’intervento di disinfestazione: utilizzare le aree a cortile private dopo 5 ore dal trattamento; rispettare un intervallo di almeno 30 giorni prima di raccogliere o consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi e lavarle abbondantemente; procedere con l’uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili e suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone