Trasporta irregolamente materiali edilizi su un furgone senza assicurazione: maxi multa da oltre 3 mila euro

Quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato hanno scoperto che il furgone era senza assicurazione e l’autista trasportava materiale edile di risulta senza l’apposito formulario. Per lui è scattata una maxi sanzione di 3.200 euro e il sequestro del mezzo.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Desio, durante uno dei consueti controlli della polizia locale. Gli agenti del Nucleo di polizia ambientale hanno notato e seguito il furgone che trasportava materiale edile di risulta. Il furgone è stato fermato e al momento dei controlli gli agenti hanno scoperto che non aveva l’assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato e rimosso con l'intervento del carroattrezzi. Inoltre da ulteriori accertamenti è emerso che il conducente - iscritto regolarmente alla Camera del Commercio – trasportava materiale edile di risulta senza però avere l’apposito formulario, un documento che attesta che i rifiuti vengono trasferiti in discariche specializzate e che hanno subito il processo di smaltimento come stabilito dalla legge.

"Questa operazione evidenzia ancora una volta come il potenziamento dell'attività di controllo abbia anche un importante ruolo preventivo nello scoraggiare nuove violazioni - commenta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa -. I mezzi pesanti trasportano quotidianamente merci e persone sul territorio cittadino ed è fondamentale che svolgano questa attività nel totale rispetto delle norme e della sicurezza".