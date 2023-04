Metrotranvia a Desio, quando partono i cantieri (e cosa cambia in città)

A Desio partiranno lunedì 17 aprile i primi cantieri per la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, il grande intervento a cura di Milano Città Metropolitana che porterà a consegnare al territorio un’importante opera per la mobilità nell’area metropolitana e che coinvolgerà alcune delle principali arterie della città, ovvero via Milano, via Mazzini e viale Europa.

Un progetto che permetterà di dar vita a un importante collegamento che unirà la Brianza a Milano. Di fatto un tracciato di poco più di 14 chilometri, con 25 fermate attraverso il territorio di 8 comuni: Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Seregno e appunto Desio. Per arrivare a Milano dalla Brianza con la nuova metrotranvia ci vorrà poco meno di un'ora. La nuova infrastruttura, che rivoluzionerà il collegamento tra la Brianza e il capoluogo lombardo, offrirà a circa 120mila passeggeri al giorno la possibilità di muoversi in poco meno di un’ora dalla Brianza a Milano. La prima parte del tracciato, fino a Paderno Dugnano sarà a doppio binario e la seconda, da Calderara a Seregno, a binario singolo, con raddoppi per gli incroci.

I lavori a Desio

A Desio partiranno parallelamente 4 cantieri. Ecco come verrà modificata la viabilità.

Cantiere DE1 - Tratto 52 - Intersezione con canalizzazione a rotatoria via Milano - via Ambrosoli (dal km 12+077 al km 12+143), per una durata prevista di 100 giorni

Cantiere DE5 - Tratto 59 - Via Milano da via Sabotino esclusa a via Turati (dal km 13+037 al km 13+369), per una durata prevista di 355 giorni.

Cantiere DE9 - Tratto 66 - Via Milano da via Diaz esclusa a via Gabellini esclusa (dal km 14+091 al km 14+549), per una durata prevista di 405 giorni.

Cantiere DE12 - Tratto 71 - Via Mazzini da via SS. Siro e Materno esclusa a via Dalla Chiesa (dal km 15+147 al km 15+500), per una durata prevista di 315 giorni.

Per quel che concerne il cantiere DE1 (via Milano incrocio con via Ambrosoli), per agevolare le operazioni di scavo e disciplinare la circolazione veicolare lungo via Milano, in particolare lungo il tratto di carreggiata che forma l’intersezione stradale con la via Ambrosoli, lungo i tratti di carreggiata nei pressi dell’incrocio interessato dai lavori, verrà effettuato un restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le corsie di marcia, con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle 8 di venerdì 14 aprile sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle strade, indicativamente previsti per le 20 del 31 agosto.

Nel cantiere DE5 (via Milano da via Sabotino a via Turati) In questa fase si interverrà lungo la via Milano, in particolare lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’intersezione stradale con la via Sabotino e l’intersezione con la via Turati e Udine: verrà attuato un restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia, con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle ore 8 di venerdì 14 aprile sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle sedi stradali, indicativamente previsti per le 20 del 10 aprile 2024.

Nel cantiere DE9 (via Milano da via Diaz a via Gabellini - escluso l'incrocio) si interverrà tra l’intersezione con la via Diaz e le vie Gabellini/Per Cesano. Lungo il tratto di carreggiata interessato dai lavori verrà effettuato il restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia, con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle ore 8 di venerdì 14 aprile sino al termine delle opere e conseguenti operazioni di ripristino delle sedi stradali, indicativamente previste per le ore 20 del 31 maggio 2024.

Nel cantiere DE12 (via Mazzini da via SS. Siro e Materno a via Dalla Chiesa) i lavori saranno lungo via Mazzini, in particolare lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’incrocio con via SS. Siro e Materno e l’intersezione stradale con via Dalla Chiesa, dove sarà attuato il restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia, con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle ore 8 di venerdì 14 aprile sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle sedi stradali, indicativamente previste per le ore 20 del 28 febbraio 2024.

In tutti e quattro i cantieri per mantenere la transitabilità nei due sensi di marcia, verrà precluso il transito pedonale con obbligo di passaggio sui soli percorsi lasciati accessibili. Durante l’esecuzione dei lavori nel tratto interessato dal cantiere, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h. I veicoli percorrenti le strade che incrociano la via Milano dovranno attenersi alle prescrizioni di svolta a destra o sinistra, a seconda della segnaletica di limitazione indicata. L'accessibilità privata e i passi carrabili saranno sempre garantiti. In tutte le fasi verrà assicurato l’accesso pedonale agli edifici prospicienti i cantieri e saranno allestiti passaggi pedonali provvisori per l'attraversamento delle strade. L’accesso ai passi carrabili delle attività commerciali e dei principali insediamenti abitativi verrà mantenuto per tutta la durata del cantiere. In ogni caso sarà sempre consentita la possibilità di accesso a eventuali mezzi di soccorso.

Tre le fasi del cantiere: est, ovest e centro

Prima il lato est, poi il lato ovest, infine la mezzeria centrale della strada saranno chiusi al traffico. Sono questi i passaggi che caratterizzeranno ciascun cantiere in cui è stato suddiviso l'asse di via Milano-via Mazzini-viale Europa, che non sarà mai completamente chiusa al traffico, ma si procederà per fasi propedeutiche le une alle altre, in modo che la percorribilità rimanga sempre garantita.

L'incontro informativo con le scuole

Nei giorni scorsi l’assessore all'Istruzione Andrea Civiero ha incontrato i dirigenti scolastici per raccontare i primi cantieri in partenza, offrire supporto e veicolare una corretta e puntuale informazione: “Non ci saranno grandi stravolgimenti per le scuole perché le arterie principali della città non saranno mai completamente chiuse, e dunque la percorribilità verrà sempre garantita - ha spiegato - Laddove sorgeranno dei disagi, saremo i primi a intervenire con la ditta appaltatrice dei lavori per facilitare e agevolare la transitabilità davanti ai plessi durante gli orari entrata e uscita dei ragazzi. L’amministrazione comunale offre il pieno e costante supporto a insegnanti e genitori durante tutta la durata dei lavori. Al riguardo invito tutti a seguire il sito dedicato a Metrontranvia e curato da Città Metropolitana di Milano, dove saranno puntualmente pubblicate tutte le notizie relative ai cantieri; sul sito istituzionale del Comune www.comune.desio.mb.it saranno invece presenti le info relative alla viabilità cittadina. Abbiamo infine contattato anche il trasporto pubblico locale: le fermate esistenti saranno comunque mantenute tali, solo in alcuni pochi casi saranno leggermente traslate di poche decine di metri e non impatteranno su quanto già programmato”.

"Terremo monitorati tutti i cantieri e faciliteremo la viabilità intervenendo sulle criticità e non solo - ha aggiunto il sindaco Simone Gargiulo a nome di tutta la giunta comunale - Il nostro obiettivo è diminuire il piu’ possibile eventuali disagi per i cittadini, i commercianti, le imprese e tutti coloro che per svariati motivi transiteranno sul territorio di Desio, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori. I responsabili del cantiere ci hanno assicurato che via Milano sarà sempre percorribile e che sarà garantito il transito del trasporto pubblico locale”.

La metrotranvia in Brianza

A Nova Milanese la prima fermata, dopo la tratta di Bresso sarà in via Brodolini. Poi seguiranno Nova Milanese Vertua e Nova Milanese San Bernardo. A Desio le fermate saranno 7: Desio Togliatti, Pietro da Desio, Stadio, Diaz, Gabellini, Ospedale e San Carlo. Dalla stazione di Seregno partiranno e arriveranno corse (tram bidirezionali di nuova acquisizione) da e per Milano Maciachini M3 con un tempo di viaggio di 58 minuti. Dal centro di Desio (Desio Stadio) a Milano Maciachini il tempo di viaggio risulta di 45 minuti. La velocità commerciale della linea (tenendo conto dei tempi tecnici e delle soste per le fermate) è stimata in di 20 Km/h. La linea è in grado di soddisfare una frequenza massima di 10 minuti nell’ora di punta tra Paderno Dugnano e Seregno, mentre non presenta vincoli alla frequenza di passaggio tra Paderno Dugnano e Milano. Al momento sono previsti tram ogni 5 minuti nella fascia di punta nella tratta tra Milano e Paderno e tram ogni 10 minuti nella fascia di punta e 30 minuti nella fascia di morbida nella tratta tra Paderno e Seregno.