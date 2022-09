Il comune brianzolo che aderisce all'iniziativa regionale "Nidi gratis"

Anche quest’anno il comune di Desio aderisce alla misura di regione Lombardia “Nidi Gratis Bonus 2022/2023”, impegnandosi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza della misura, che si rivolge in particolare alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale con un Isee inferiore o uguale a 20 mila euro.Tale misura prevede un abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio nei nidi comunali fino alla concorrenza delle rette in vigore, eccedente l’importo rimborsabile dall’Inps pari a 272,72 euro.

Al via la prima fase

La misura verrà attuata in due fasi: in questa prima fase il comune aderisce all’avviso. Solo in una seconda fase, prevista indicativamente tra qualche settimana, i mesi di ottobre e novembre, si aprirà il bando a cui le famiglie potranno partecipare per fare richiesta del contributo.Sarà cura del comune pubblicare per tempo tutte le informazioni utili per presentare la domanda.