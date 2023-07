Emergenza nubrifragio: ecco come cambia la raccolta rifiuti e straordinari per la discarica

Un’apertura straordinaria della piattaforma ecologica ai cittadini e un conferimento "in via del tutto eccezionale" della raccolta del verde.

Succede a Desio, dove ancora si contano i danni del nubifragio che nei giorni scorsi ha colpito la città e dove l'amministrazione ha deciso di agevolare i cittadini per quel che concerne la raccolta rifiuti e in particolare di quelli prodotti dalla caduta degli alberi e dal danneggiamento delle abitazioni private. Ampliando gli orari della piattaforma ecologica cittadina e permettendo la raccolta degli scarti vegetali provenienti dalla pulizia dei luoghi colpiti dalla pioggia nei sacchi blu. “Siamo ancora in emergenza dopo gli eventi calamitosi dei giorni scorsi che si sono abbattuti anche sulla nostra città - hanno spiegato il sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco Andrea Villa - Ci sono diverse situazioni ancora da sistemare e tutti, ciascuno per le proprie competenze, si sono adoperati per fare ritornare Desio alla normalità. Per questo abbiamo chiesto al gestore (Gelsia Ambiente) di offrire la possibilità di ampliare gli orari di apertura della piattaforma ecologica al cittadino in questo periodo concitato e frenetico per tutti, con l’intento di rafforzare il servizio a fronte della temporanea situazione di bisogno”.

Ecco cosa cambia:

L'apertura straordinaria

La Piattaforma ecologica di via Einaudi 3 resterà aperta anche nei giorni di mercoledì e venerdì ai privati cittadini, a partire da venerdì 28 luglio sino al 12 agosto, per garantire un servizio su più giorni in questa fase di emergenza.

Scarti vegetali nei sacchi blu

In attesa della prossima raccolta del verde, in calendario nei giorni 7, 8 e 9 agosto, in via del tutto eccezionale sarà possibile conferire nei sacchi blu con microchip gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di cortili, aree esterne di pertinenza e altro, in quantitativi non superiori a 3/ - 4 sacchi ad utenza. I rifiuti dovranno essere conferiti nei giorni di raccolta del secco.

Qui tutte le modalità di raccolta e gliorari di accesso alla piattaforma ecologica: https://www.gelsiambiente.it/servizi-ai-comuni/desio/