Vetro e lattine a Desio saranno "off limits" nei giorni di festa.

In vista dell’atteso Palio degli Zoccoli e durante il Summer Desio Festival, considerata la previsione di un consistente afflusso di persone e per garantire la tutela del decoro e della sicurezza urbana, l’amministrazione comunale ha infatti previsto alcune limitazioni alla vendita e asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine di allumino nell’area del centro storico.

Quando e dove

In particolare i provvedimenti scatteranno il giorno 16 giugno, dalle 16 fino al termine del programma (indicativamente alle 21) della 25esima edizione del Palio degli Zoccoli, la rievocazione storica cittadina, nelle seguenti aree del centro cittadino:

• Area centrale, delimitata da via Lampugnani, Piazza Cavour, via San Pietro, via Gramsci, Corso Italia (nel tratto compreso tra le vie Gramsci e Matteotti), via Matteotti (nel tratto compreso tra corso Italia e via Trezzi), via Trezzi, via Verdi, via Bengasi, via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Bengasi e piazza Conciliazione), piazza Conciliazione, via Pozzo Antico (nel tratto compreso tra piazza Conciliazione e via Olmetto), via Olmetto (nel tratto compreso tra via Pozzo Antico e via Pio XI), via Pio XI

Per quanto riguarda Il Desio Summer Festival i provvedimenti scatteranno invece il 12, 19 e 26 giugno e il 3, 10 e 17 luglio, dalle 19,30 alle 7 del giorno successivo. Quattro le aree interessate:

• Area del palazzo comunale, delimitata dalle vie Corso Italia - via A. Gramsci - via Torricelli - via Gavazzi - via P. Lissoni - piazza Don L. Giussani

• Area Parco delle Rimembranze, delimitata da viale delle Rimembranze - via Galli - via A. Gabellini - corso Italia - via A. Diaz

• Area centrale, delimitata da corso Italia - via Garibaldi (fino all’intersezione con via Milano) - via Achille Grandi - via Pozzo Antico - via Santa Maria - via Pio XI - via San Pietro - via Gramsci

• Area Parco Villa Tittoni, delimitata da via Alfieri - via Guarenti - via Tagliabue - via Forlanini - via Piermarini - piazzale Parco - via Roma - via Lampugnani - piazza Cavour - via San Pietro

I divieti

L'ordinanza comunale prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita localizzate nell’area centrale. E ancora Il divieto di vendita per l’asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti (bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar, a titolo esemplificativo e non esaustivo) localizzate nell’area centrale.

Infine il divieto di introduzione e consumo, sulle aree pubbliche di cui sopra di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, con esclusione degli spazi per il consumo su area pubblica regolarmente autorizzati in capo alla attività di somministrazione di alimenti e bevande e salvo il consumo sul posto nelle immediate vicinanze degli stand adibiti al servizio “street food”, rigorosamente in contenitori diversi dal vetro e lattine in alluminio e simili.

Come chiarito dal comune "l’ordinanza non vieta il consumo di bevande, alcoliche o non, nei locali bensì la loro vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, che comporta spesso l’abbandono di bottiglie nelle vie e nelle piazze cittadine".

Multe fino a 500 euro

In caso di trasgressione, si prevede una sanzione amministrativa a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi fino a 500 euro.