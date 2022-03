Il Comune brianzolo che raccoglie farmaci per l'Ucraina

In questo momento in Ucraina manca tutto: cibo, vestiti, e soprattutto farmaci. Da qui l'intenzione di raccogliere medicine da portare nel Paese martoriato dalla guerra. Questa la scelta del comune di Desio che appoggia e patrocina l'iniziativa promossa dall'associazione "Regala un sorriso".

"Come amministrazione comunale - spiega il sindaco Simone Gargiulo - ci stiamo coordinando con Croce Rossa, le associazioni del territorio, le istituzioni e i servizi per mettere a punto un piano d’azione comune, per far fronte sia agli aiuti umanitari da inviare alla popolazione Ucraina che a predisporre la giusta accoglienza per i le persone che stanno già arrivando nel nostro Paese, in genere donne e bambini. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che si stanno mobilitando in queste ore per aiutare il popolo ucraino e sono davvero tantissimi. Ancora una volta Desio dimostra di avere un grande cuore".

Da qui la decisione di sostenere il progetto dell'associazione "Regala un sorriso". Servono analgesici, antidolorifici e cerotti che si possono acquistare nelle farmacie aderenti al progetto. Per conoscere quali sono telefonare al numero 339.1435290, oppure consultare la pagina Facebook dell'associazione Regala un sorriso.