Il sindaco va dal Papa per commemorare don Giussani

Desio rende omaggio al suo don Luigi Giussani con una trasferta a Roma da Papa Francesco. Nella mattinata di sabato 15 ottobre il sindaco di Desio Simone Gargiulo e l'assessore alle Politiche sociali Fabio Sclapari - insieme a una delegazione di Comunione e liberazione - andranno a Roma in piazza San Pietro per partecipare alla cerimonia di commemorazione dei 100 anni della nascita del desiano che ha fondato Cl.

“Per noi sarà un onore e un’emozione rappresentare tutti i desiani e ascoltare le parole che Papa Francesco ci rivolgerà - commentano il sindaco e l'assessore -. L’occasione ci è gradita per ricordare la figura del nostro concittadino, grande educatore nel panorama dell’esperienza umana. A don Giussani a Desio è stata intitolata una piazza, una rievocazione civica per tutta la comunità, volta ad approfondire la conoscenza di un personaggio importante della storia del XX secolo, che ha contribuito a portare la nostra città un po’ in tutto il mondo”.

Inoltre lo scorso 3 ottobre la provincia di Monza e Brianza ha assegnato anche una benemerenza, proprio per commemorare il centenario della sua nascita. "Il suo percorso di vita e di fede, quale fondatore di Comunione e liberazione, è profondamente radicato nella cultura del territorio e nella tradizione del Beato Talamoni - è stato detto al momento dell'assegnazione del premio -. Ha vissuto il suo ministero portando la testimonianza vera del cristianesimo nella quotidianità delle persone con l’intuizione che la fede è un incontro, un avvenimento, una inesauribile storia d’amore. Grandissimo educatore, teologo, profondo conoscitore dell’animo umano ha espresso in una considerevole mole di scritti la sua intuizione sul Mistero e sulla Fede, lasciando in eredità la sua unicità educativa, intellettuale, spirituale, culturale. Una testimonianza di vita e di fede che continuerà ad ispirare le future generazioni”.