Avvocato gratis: il comune che offre il servizio di sportello legale

A Desio si inaugura il servizio dello sportello legale. Dal 31 gennaio riparte il servizio dello sportello di consulenza legale città di Desio promosso dall'amministrazione comunale.

"Le consulenze sono a costo zero per il cittadino e i professionisti sono ‘volontari’ - si legge nella nota ufficiale del comune - cioè non percepiscono alcun compenso per la propria prestazione. In base alla convenzione sottoscritta, di durata biennale, con il comune di Desio e per ragioni di etica professionale, gli avvocati che prestano servizio allo sportello non possono né accettare incarichi professionali da parte di chi ha usufruito del servizio, né fornire nominativi di colleghi o di studi professionali a cui rivolgersi".

Allo sportello si potranno ricevere informazioni sulle azioni giudiziarie attivabili per la tutela dei propri diritti e interessi, tempi e costi di un giudizio, risoluzione alternativa delle controversie (anche tramite camere arbitrali o di conciliazione), modalità di pattuizione del compenso, diritti e obblighi derivati dal conferimento dell’incarico e altro ancora. Il servizio è accessibile su appuntamento l’ultimo martedì del mese dalle 15.30 alle 17.30. Ogni colloquio dura mezz'ora. Per fissare un appuntamento bisogna inviare un'email a urp@comune.desio.mb.it. Per informazioni, invece, telefonare al Servizio URP-SpazioCOMUNE al numero di telefono 03623921 + tasto 1 (il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 12:30). Lo sportello rimarrà chiuso nei mesi di agosto e di dicembre.

Il calendario degli appuntamenti 2023