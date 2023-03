La Villa brianzola che si illumina di lilla

A Desio Villa Tittoni si illumina di lilla. Mercoledì 15 marzo - in occasione della Giornata sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione - la Villa brianzola si illuminerà di lilla: un momento per riflettere su un disagio sempre più presente tra giovani e giovanissimi, che coinvolge, loro malgrado, anche le rispettive famiglie.

“Il nostro obiettivo è tenere viva l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare, che in questi anni è sempre piu’ in crescendo . spiegano il sindaco Simone Gargiulo e l’assessore alla Comunicazione Andrea Civiero - compito delle Istituzioni è sensibilizzare i cittadini e non solo su un tema così delicato e sul disagio giovanile. Per questo cerchiamo di essere al fianco di genitori, familiari e associazioni che costantemente si trovano a fronteggiare queste situazioni”.

L’obiettivo di questa iniziativa è divulgare, informare, favorire i contatti e creare una rete di collaborazione, supporto e confronto sull’argomento, innanzitutto per far sentire meno soli coloro che soffrono di queste malattie e le loro famiglie. Con la Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018 è stata indetta la ‘Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare’, che si celebra il 15 marzo di ogni anno. A sostegno della cura e della lotta al fenomeno dei disturbi alimentari, Regione Lombardia ha recentemente approvato la Legge n. 2 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”.