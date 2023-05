C'è anche Desio fra le città lombarde baciate nel weekend dalla dea bendata

Lombardia a segno con un doppio colpo nel 10 e Lotto.

Nel concorso di sabato 20 maggio, come riporta Agipronews, la dea bendata ha deciso di fare tappa più volte in Lombardia. Fra le città baciate dalla fortuna anche Desio, dove è stato centrato un 7 da 16 mila euro. A Milano, invece, con un 9 i vincitori si sono portati a casa ben 20 mila euro. L'ultimo concorso del 10 e Lotto ha distribuito premi per quasi 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,535 miliardi di euro in questo 2023.

Lotto, Lombardia in festa

Secondo quanto riportato ancora da Agipronews, anche a Varese si sta festeggiando. Nell’ultima estrazione è stata infatti centrata la vincita più alta del concorso per un totale di 71.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,9 milioni di euro, per un totale di 450 milioni da inizio anno.