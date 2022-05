Ecco che cosa ospiterà l'ex tribunale brianzolo

Con l'approvazione della giunta si sta completando l'iter burocratico che vedrà valorizzato lo stabile dell'ex tribunale di Desio. Lo scorso 21 aprile, la giunta del sindaco Simone Gargiulo, ha approvato l’assegnazione dell’ex tribunale di Desio all’Agenzia delle entrate. Un progetto il cui iter è iniziato a metà del 2018 ad opera dell'ex sindaco Roberto Corti. Un iter che ha visto diversi passaggi: dopo i necessari tempi tecnici per studi di fattibilità tecnico-economica, approvazioni del progetto preliminare prima, realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili ed impiantistiche, e del successivo studio per il consolidamento sismico del fabbricato richiesto successivamente dall’Agenzia delle entrate, sta giungendo a compimento.

L'ex sindaco Corti rivendica la paternità del progetto

“Siamo contenti che questo progetto, iniziato sotto la nostra amministrazione, abbia fatto un ulteriore passo - ha spiegato l'ex primo cittadino di Desio, Roberto Corti -. Ora siamo arrivati al punto che si tratta solo di avviare la gara per l'esecuzione dei lavori, visto che le progettazioni c’erano già tutte e che si è definita l’integrazione contrattuale con l'Agenzia delle entrate a fronte delle richieste sulla messa norma dal punto di vista della vulnerabilità sismica; come previsto il contratto d'affitto pagherà gli investimenti fatti dall'amministrazione, quindi un progetto da noi impostato bene e portato avanti bene, che sta arrivando alla conclusione, ci auguriamo positiva, nei prossimi tempi. Conclusione positiva per questo progetto così come per quello della tettoia Gavazzi e così come ci auguriamo per altri rispetto ai quali la nostra amministrazione aveva avviato delle interlocuzioni che sono abbondantemente avanti: penso ad esempio alla vecchia casa di riposo e ad altri immobili privati. Dopo il Ptb, dopo la tettoia ex Gavazzi e dopo l'Agenzia delle entrate, tutti i nostri progetti stanno arrivando a compimento. Ciò testimonia la loro bontà e la capacità della struttura e degli uffici di portarli avanti".