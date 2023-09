I diesel Euro 5 sono 'salvi' (anche in Lombardia) fino al 2025

Tutte le regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) si vedono rinviato il termine entro cui vietare la circolazione dei diesel Euro 5 nelle città superiori a 10mila abitanti. Lo ha stabilito il consiglio dei ministri con un decreto legge che impone alle regioni padane di aggiornare, entro sei mesi, i piani di qualità dell'aria, modificando eventualmente i decreti attuativi. Nel frattempo, come già da qualche anno, le regioni possono disporre, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, il blocco di alcune tipologie di mezzi, ma in ogni caso i diesel Euro 5 non potranno essere 'toccati' prima del 1° ottobre 2024. Poi, dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione sarà "inserita nei piani della qualità dell'aria" dele regioni, che quindi saranno a quel punto obbligate a limitare anche i diesel Euro 5.

Si sposta così di un anno (al 2024) il termine temporale che aveva fatto molto discutere nelle scorse settimane, quando in Piemonte, a giugno, è stato varato il decreto attuativo che avrebbe 'stoppato' i diesel Euro 5 in 76 comuni (tra cui tutti i capoluoghi) dal 15 settembre. Una decisione contestatissima dalle popolazioni interessate e che aveva generato polemiche tra chi sosteneva che "ce lo impone l'Europa" e chi ribatteva che "si sapeva da anni".

Il bando per sostituire le auto inquinanti

Sul fronte lombardo, che non era interessato dal provvedimento nel 2023, il plauso al governo arriva dall'assessore all'ambiente Giorgio Maione, secondo cui "non si possono costringere decine di migliaia di famiglie a sostituire l'automobile dall'oggi al domani". L'assessore promette che ci sarà un confronto tra regione, comuni e associazioni di categoria per condividere le tempistiche concrete. L'assessore sottolinea poi che la Lombardia, col bando 'rinnova autovetture 2023', ha investito 10 milioni di euro consentendo a 4.744 famiglie di sostituire un veicolo inquinante con un veicolo a zero o bassissime emissioni. Un incentivo che arriva fino a 4mila euro, e sono ancora disponibili 2 milioni. C'è tempo fino al 31 ottobre.

Per partecipare al bando occorre essere residenti in Lombardia al momento della domanda e avere un'auto a benzina (fino a Euro 2 incluso) o diesel (fino a Euro 5 incluso) da sostituire. Il contributo è di 4mila euro per l'acquisto di una vettura a zero emissioni (elettrica), e scende al salire delle emissioni, fino al limite di 120 grammi/km di Co2 e di 126 mg/km di Nox. Ci sono anche tetti massimi di spesa per l'auto nuova, che vanno da 35mila a 45mila euro (pagina 7 del bando). Inoltre ci si impegna a tenere il veicolo nuovo per almeno 24 mesi.

Pd e Avs: "Scelta miope"

Parla di "scelta miope" del governo Miriam Cominelli, consigliera regionale del Pd in Lombardia: "Non considera che la Lombardia è una delle regioni europee più a rischio per gli eventi estremi causati dal cambiamento climatico. Posticipare di un anno le misure di limitazione della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e investire pochi soldi per permettere ai cittadini di cambiare l'auto significa non prendere consapevolezza del tempo che viviamo", commenta la consigliera, secondo cui le 4.744 famiglie aiutate sono "numeri risibili" rispetto a 10 milioni di abitanti. "La transazione energetica - conclude Cominelli - non è una scelta opzionabile ma una necessità impellente".

Governo contestato anche dal deputato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra, torinese. "L'Italia ha tre procedure d'infrazione europee concluse e una in corso, ed è il paese che più di tutti ha violato la direttiva sulla qualità dell'aria. Oltretutto i diesel Euro 5 sono quelli più coinvolti nel dieselgate, con emissioni dichiarate inferiori a quelle effettive", afferma Grimaldi, ricordando che il Piemonte "ha avuto 2 anni per accompagnare la decisione del blocco al 2023, presa non oggi ma nel 2021, invece ha aspettato il 30 giugno 2023 per rendere attuativa quella delibera. Rimandare il blocco dei diesel al 2025 è la sconfitta di tutti, non la vittoria di qualcuno".