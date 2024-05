Dalla Brianza raffica di email al ministro Salvini per bloccare il maxi cantiere

Fermate la tratta D-Breve di Pedemontana. Questo in sintesi il contenuto delle lettere e delle email di diffida che da oggi stanno partendo dalla Brianza: destinatario il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (e il suo ministero) e il Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che riunisce tutti i ministeri).

L’iniziativa parte da Dario Balotta, responsabile dei Trasporti di Europa Verde, ed è sostenuta da numerosi cittadini che hanno abbracciato la battaglia contro la realizzazione di Pedemontana. Balotta, che si è rivolto a un legale, ha così deciso di usare la carta della diffida chiedendo al Governo Meloni di non approvare la variante al maxi progetto di Pedemontana che impatterà profondamente sulla Brianza. Una variante contro la quale si sono già mobilitati da mesi i Comuni che verranno coinvolti dal cantiere, i Comitati, il Coordinamento no Pedemontana, le associazioni ambientaliste e tantissimi cittadini. Balotta invita i brianzoli a unirsi in questa "battaglia epistolare" inviando al ministro Salvini e al Cipess un'email o una lettera per chiedere di fermare la tratta D Breve.

“Chiediamo di non approvare la variante alla Autostrada Pedemontana Lombarda chiamata D Breve: una variante più breve rispetto al progetto originale ma che raddoppia una autostrada esistente, la Tangenziale Est ,e strozza due comuni (Vimercate e Agrate) tra due autostrade distanti tra loro poche centinaia di metri”, precisa Balotta. Una richiesta che, però, rischia di compromettere l’intero progetto e il maxi appalto che a breve dovrebbe partire con i cantieri nelle zone di Cesano e Seveso. Il progetto iniziale non prevedeva infatti il passaggio fino a Vimercate e ad Agrate, che invece con il progetto della D-Breve c’è.

“Non si sa dove far finire Pedemontana? Che finisca sulla Tangenziale Est, senza strozzare Vimercate e Agrate tra due autostrade - aggiunge Balotta -. Se questa ipotesi non è prevista allora la Regione Lombardia si riprenda la concessione dalla sua concessionaria che controlla con la sua CAL(Regione-Anas), così almeno può abbassare i pedaggi dei primi 20 km realizzati e dare un senso per i cittadini al prezzo che il territorio ha pagato, paga e pagherà".

"Se il Cipess approverà il progetto potrebbe scattare l’ennesima infrazione UE (come per le spiagge ed i taxi) e soprattutto potrebbe bloccarsi il finanziamento BEI da oltre 500 milioni che paga i lavori in avvio per le tratte B2 e C - prosegue Balotta -. Un grave imbarazzo sul fronte politico ed un disastro sul fronte infrastrutturale perché l’opera, immaginata negli anni 60’ e cominciata nel 2009, è ferma al 30% della costruzione dopo avere consumato oltre un miliardo di finanziamenti pubblici, quando erano stati promessi finanziamenti privati. Il rischio, peraltro, è già pendente, perché pochi giorni fa il Cipess ha approvato il nuovo piano finanziario di Pedemontana che prevede la D Breve, prima ancora di approvarne il progetto, ma con questo atto ha già esposto l’intera concessione alla censura delle autorità europee e della BEI”.