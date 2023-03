Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per alcune visite di controllo, che si sono protratte per 4 giorni. L'ex premier e leader di Forza Italia ha lasciato la struttura di via Olgettina intorno alle 13.45 senza rilasciare dichiarazioni, ma ha salutato i cronisti e i curiosi che lo aspettavano. Accanto a lui c'era la compagna Marta Fascina.

Nei mesi scorsi è stato più volte ricoverato nel nosocomio milanese. L'ultima volta affrontò un’infezione alle vie urinarie. Nel settembre del 2020, inoltre, Berlusconi aveva contratto il covid e aveva sviluppato una polmonite bilaterale. Furono giorni molto duri come confessò successivamente: il fondatore di Forza Italia rimase positivo per un mese.

La lista dei ricoveri del patron del Monza calcio è lunga e articolata. Sette anni fa, sempre al San Raffaele, venne operato a cuore aperto per la sostituzione di una valvola aortica; tre anni più tardi, invece, subì un'occlusione intestinale. Nel corso del processo Ruby, poi, giustificò più volte l'assenza alle udienze per controlli al San Raffaele