Perché davanti alla Villa Reale di Monza c'è un dinosauro gigante

Oltre tre metri di altezza e un peso di 270 chili. Davanti alla Villa Reale di Monza è comparso un mega dinosauro. E resterà alla Reggia da venerdì 16 al 18 giugno.

E' la sorpresa che il Gruppo LEGO e Universal Products & Experiences hanno in serbo per celebrare il 30° anniversario dell’uscita nelle sale del film cult Jurassic Park in concomitanza con l'apertura del nuovo store dei mattoncini più famosi del mondo in città.

I fan e le fan dei dinosauri potranno ammirare gratuitamente il modello 3D in mattoncini di un T-Rex gigante (312cm x 120cm x 190cm) posizionato all’ingresso della Villa Reale di Monza. Il modello è stato realizzato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano, e altri tre costruttori professionisti, con i suoi 90.000 elementi LEGO e un peso complessivo di 270chili. Per realizzarlo sono state necessarie 340 ore di lavoro tra progettazione e assemblaggio.

Sarà anche possibile, grazie a un QR code dedicato, accedere ad una app di realtà aumentata per trovarsi faccia a faccia con il predatore più temibile di sempre.