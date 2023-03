La Brianza protagonista in radio: un'ora di diretta dal borgo

I microfoni di Rai Isoradio arrivano in Brianza. Precisamente a Concorezzo, per raccontare le bellezze e le curiosità della cittadina brianzola.

L'appuntamento - come è stato annunciato sui social dal sindaco Mauro Capitanio - è per domani lunedì 13 marzo. "Mettete in agenda - scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook -. Lunedì mattina, in diretta dal centro di Concorezzo, un'ora di diretta dalle 11:00 alle 12:00 su RAI Isoradio per parlare con Ivan cardia del nostro borgo, della vita di tutti i giorni, di aneddoti e curiosità". Ivan Cardia, di Rai Isoradio, conduce la trasmissione 'Casellanti', il famoso programma che dal Nord al Sud dello Stivale racconta le bellezze della città attraverso la voce delle persone.

Così che domani anche i concorezzesi saranno protagonisti di una delle trasmissioni radiofoniche più seguite e amate.