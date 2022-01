In diretta tutte le risposte ai dubbi sulla raccolta differenziata a Monza

A Monza il nuovo sistema di raccolta differenziata ha sollevato molte polemiche. Soprattutto in merito all'ampiezza dei sacchi rossi microchippati dove gettare i rifiuti secchi (lettiere comprese), e le dimensioni dei contenitori per lo smaltimento di pannolloni e di pannolini.

Polemiche e critiche prima sui social dove è stato lanciato anche l'hastag #monzapiùsporca, poi anche durante il consiglio comunale. Così che è stata organizzata una seduta di commissione consiliare ad hoc sull'argomento. All'ordine del giorno la gestione dell'appalto rifiuti proprio in vista della nuova modalità di raccolta che dovrebbe partire a breve.

Una seduta di commissione consiliare che sarà aperta, naturalmente on line, anche ai cittadini. L'appuntamento oggi, mercoledì 26 gennaio, alle 18.30. La commissione è stata convocata dal presidente Rosario Adamo e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del comune www.comune.monza.it.

Chi volesse porre segnalazioni o chiedere informazioni specifiche può inviare una email entro le ore 12 di oggi un'email all'indirizzo a rifiuti@comune.monza.it. Le risposte saranno fornite durante la seduta e poi pubblicate sulle Faq.

I monzesi già alla fine del 2021 si erano lamentati per il nuovo sistema di lavaggio delle strada, senza l'obbligo di spostare i veicoli. Un sistema sperimentale che proseguirà fino alla fine di giugno 2022. L'azienda Sangalli ha spiegato che utilizza macchine spazzatrici con agevolatore che consentiranno di eliminare del tutto l’obbligo di spostare i veicoli per la pulizia delle strade e di abolire i relativi divieti di sosta. Per la pulizia sarà impiegata anche una minispazzatrice a trazione elettrica, che sarà prevalentemente utilizzata sulle piste ciclabili, nelle vie più strette e per gli interventi d’emergenza. Sarà migliorato anche il servizio di spazzamento manuale, organizzato su 34 micro-zone grazie all’istituzione dell’”Operatore di Zona” per un presidio pressoché quotidiano del territorio.