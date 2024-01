Ats Brianza, nominata la nuova direzione strategica: chi sono i membri

Il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, dr. Michele Brait, ha nella giornata di martedì 16 gennaio ufficializzato la squadra che lo affiancherà nel mandato, procedendo alla nomina della Direzione Strategica.

“Ho scelto di dare continuità al lavoro svolto dalla precedente Direzione, confermando l’incarico al dr. Antonio Colaianni, Direttore Sociosanitario e al dr. Aldo Bellini, Direttore Sanitario - commenta il Direttore Generale dr. Michele Brait - valorizzando l’esperienza da loro maturata su questo territorio”.

Il nuovo Direttore Amministrativo è il dott. Giuseppe Matozzo, 56 anni, laurea in economia e commercio, recentemente Direttore Sociosanitario presso ATS Bergamo e con diverse esperienze nella Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e in altri enti sanitari della Regione. “Inizio con entusiasmo questo nuovo incarico, desideroso di dare il mio contributo alle progettualità che questo territorio ricco di competenze ha espresso ed è capace di esprimere. Ho confermato la fiducia a persone di qualità e inserito professionisti competenti e capaci che, insieme a tutto il personale di ATS, lavoreranno per il bene dei territori di Lecco e Monza”, conclude il Direttore Brait.